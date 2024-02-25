BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Pevrul Kavlak\'ın ailesine başsağlığı diledi

Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırıkkale'de defnedilen Pevrul Kavlak'ın ailesine başsağlığı dileyerek, Kur'an-ı Kerim okudu. Destici, "Türk Metal'de ve TÜRK-İŞ'te işçi kardeşlerimizin emeğini alması noktasında çok büyük gayretleri ve çalışmaları oldu. Türkiye bu ölüme üzüldü" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, son yolcuğuna uğurlanan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın Kırıkkale'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. BBP lideri Destici, merhum Kavlak'ın Kırıkkale'nin yetiştirdiği iyi bir vatan evladı olduğunu belirterek, tüm Türkiye'nin de tanıdığı bir isim olduğunu söyledi. Kavlak'ın ölümüne tüm Türkiye'nin üzüldüğü ifade eeden Destici, "Pevrul Kavlak Bey Kırıkkale'mizin yetiştirdiği iyi bir vatan evladıydı hem de tüm Türkiye'nin tanıdığı, özellikle Türk Metal Sendikamızın mensubu olan kardeşlerimizle uzun yıllardır bağlı olduğu Türk Metal Sendikası'nın genel başkanlığı görevini yürütüyordu başarılı bir şekilde. Ben de bu süre zarfında kendisiyle tanışma ve sohbet etme fırsatı buldum. Güzel ve çalışkan bir insandı" şeklinde konuştu.

"Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun"

Kavlak'ın işçiler için büyük gayretleri ve çalışmaları olduğunu ifade eden Destici, "TÜRK-İŞ Konfederasyonumuzun genel başkan yardımcısıydı. Hem Türk Metal'de hem de TÜRK-İş'te işçi kardeşlerimizin emeğini alması noktasında çok büyük gayretleri ve çalışmaları oldu. Onun için de uzun yıllar bu sendikanın genel başkanlığı görevini yaptı. Türkiye bu ölüme üzüldü. Uzun süredir tedavi görüyordu. Dönem dönem tedavinin iyi gittiği zamanlar oldu. Son dönemlerde de tedaviye cevap veremez duruma gelmişti ve hakkın rahmetine kavuştu. Ölüm hepimiz için. İster dağda çoban ol, ister padişah ol. Ölüm hepimiz için. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Destici, "Aile fertlerinin, yakınlarının ve dostlarının, Türk Metal Sendikası'na bağlı olarak çalışan işçi kardeşlerimizin, TÜRK-İŞ'e bağlı olarak çalışan işçi kardeşlerimizin, tüm iş, işçi camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından Destici, merhum Pevrul Kavlak için Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti. - KIRIKKALE