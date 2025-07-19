BBP İskilip İlçe Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

BBP İskilip İlçe Kongresi Gerçekleştirildi

BBP İskilip İlçe Kongresi Gerçekleştirildi
19.07.2025 16:07
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) İskilip İlçe Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney'in katılımıyla gerçekleştirildi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) İskilip İlçe Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney'in katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Güney, kongrelerin BBP için sadece takvimsel bir görev olmadığını söyleyerek "Her kongre, bu hareketin hem yenilenme hem de milletimizin beklentilerine kulak verme noktasıdır" dedi.

Fehmi Güney konuşmasında, " PKK'nın sadece dağdaki birkaç militanı silah bırakınca bu millet ikna olmaz. Tüm uzantıları amasız, fakatsız silahı terk etmeden, samimiyetten söz edilemez. DEM Parti eğer bu ülkenin partisi olacaksa, önce terörü açıkça lanetleyecek, sırtını dayadığı yapılarla bağını kesecek.Bu ülkede Büyük Birlik oldukça, şehit ailelerini incitecek hiçbir adım atılamaz. Öcalan'a af gündeme dahi gelemez. Karşılıksız, tavizsiz, omurgalı bir duruş: Adı Büyük Birlik'tir" diye konuştu.

Güney, "Sadece güvenlik değil, ekonomik sorunlar da gündemimizde yer alıyor. Bir annenin markette etikete bakınca yüzü asılıyorsa, kimse huzurdan söz etmesin. Kamu işçilerine sunulan yüzde 24'lük zam teklifini olumlu ama yetersiz bulduk. Bir genç geleceğini göremiyorsa, orada büyük bir sorun var demektir. Emekli, esnaf, çiftçi ve borçlu vatandaşların da nefes alması gerekir" ifadelerini kullandı.

Tarımın sadece ekonomik değil, stratejik bir mesele olduğuna dikkat çeken Güney, "Artan girdi maliyetleri nedeniyle üreticiler büyük zorluk yaşıyor. Mazot, gübre, yem, tohum hepsi ateş pahası. Çiftçi tarlasına giremiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sahada daha aktif olması lazım" dedi.

Güney, "Destekler yerinde, zamanında ve üretimi sürdürebilecek düzeyde olmalı. Uluslararası standartlarda üretici desteklemesi sağlanmalı. Çünkü bu toprakta üretmeden ayakta kalamayız. Bu hareketin kalbi sadece genel merkezde değil, İskilip'te, köy kahvelerinde, pazar tezgahlarının arkasında atıyor.Siz sadece birer teşkilat mensubu değil, bu hareketin onur taşıyıcısısınız. BBP'nin temsil ettiği irade halkın duasında yer buluyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda merhum lider Muhsin Yazıcıoğlu'nu anan Güney, "Rabbim, şehit liderimiz Yazıcıoğlu'nun izinden sapmadan, milletimize, bayrağımıza, devletimize hizmet yolunda yürümeyi hepimize nasip etsin" diye konuştu.

BBP İskilip İlçe Kongresi, birlik ve kararlılık mesajlarıyla tamamlandı. Kongre sonucunda alınan kararların hayırlı olması temenni edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika BBP İskilip İlçe Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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