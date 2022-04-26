BBP Keçiören İlçe Başkanı Kaya'dan 250 aileye nakit destek - Son Dakika
Üye Girişi

BBP Keçiören İlçe Başkanı Kaya'dan 250 aileye nakit destek

26.04.2022 11:34
BBP Keçiören İlçe Başkanı Kaya'dan 250 aileye nakit destek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, Ramazan'ın dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, ihtiyaç sahibi 250 aileye 50 bin lira tutarında nakdi destek sağladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, Ramazan'ın dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, ihtiyaç sahibi 250 aileye 50 bin lira tutarında nakdi destek sağladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Şenyuva Mahallesi'nde iftar yemeğine katılan Kaya, daha sonra ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti. Muhammed Kaya, destek için ayırdıkları bütçeyi ailelere eşit olarak paylaştırdı. İhtiyaç sahibi 250 aileye 50 bin lira tutarında nakit destek sağlayan Kaya, "Ramazan paylaştıkça güzeldir" dedi. Ramazan'ın dayanışma ayı olduğuna işaret eden Kaya, daha önce de 250 aileye erzak yardımında bulunduklarını söyledi.

"Genel Başkanımız halkının sözde değil özde yanındadır"

BBP Keçiören İlçe Başkanı Kaya, "Genel Başkanımız Mustafa Destici halkının daima sözde değil özde yanındadır. Bizler davamızı ödenek almadan uzun yıllardır layığı ile sürdüren bir partiyiz" dedi.

Büyük Birlik Partisi'nin sadece kendi içinde topladığı aidatlar ile davasına sahip çıktığının altını çizen Kaya şunları söyledi:

"Büyük Birlik Partisi olarak yönetimimizden aldığımız aidatlar ile davamızı sürdürürken, Ramazan ayı vesilesiyle 250 aileye erzak yardımında bulunduk. Geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımız Mustafa Destici, Keçiören'de Şenyuva Mahallemize gelerek iftar yemeğini bir ailemizde gerçekleştirdi. O gün gördüğüm gerçek ihtiyaç sahipleri bizleri harekete geçirdi ve uygun gördüğümüz kendi imkanlarımız dahilindeki 50 bin lira parayı öncelik olarak gecekondulardan başlayarak dağıttık. Ayrıca bu hafta Keçiören İlçe binamızın önünde 500 kişilik bir iftar yemeği gerçekleştirdik. Ramazan paylaştıkça güzeldir."

Geçtiğimiz aylarda göreve gelen BBP Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, kısa sürede hızlı bir şekilde üye sayısı artışı sağlamıştı. - ANKARA

BBP Keçiören İlçe Başkanı Kaya'dan 250 aileye nakit destek
BBP Keçiören İlçe Başkanı Kaya'dan 250 aileye nakit destek
BBP Keçiören İlçe Başkanı Kaya'dan 250 aileye nakit destek
BBP Keçiören İlçe Başkanı Kaya'dan 250 aileye nakit destek

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Eski Bakan Tüfenkci: 'Ramazan aynı zamanda helalleşme, kucaklaşma ve bağlarımızı kuvvetlendirme ayı olacak' Son dakika haberi: Eski Bakan Tüfenkci: 'Ramazan aynı zamanda helalleşme, kucaklaşma ve bağlarımızı kuvvetlendirme ayı olacak' Köyceğiz'de Ramazan bereketi yaşanıyor Köyceğiz'de Ramazan bereketi yaşanıyor

Büyük Birlik Partisi, Keçiören, Hisarcık, Ramazan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Keçiören İlçe Başkanı Kaya'dan 250 aileye nakit destek - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı
11:46 Yediği ceza aklını başından aldı! Polise "Çıkar üniformayı teke tek kavga edelim" dedi!
11:35 Hesabına 1 milyon TL gönderilen şoför, yanlışlıkla yatırılan parayı sahibine iade etti
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Ezel dizisindeki rolünü reddetmiş! Barış Falay, yıllar sonra itiraf etti: Senaryoya bakmadım
11:00 Canlı yayında Suriyeli kavgası! Mehmet Metiner, Sinan Oğan'a ve moderatöre sinirlenip stüdyoyu terk etti
10:38 Gizemli hepatit virüsünün kaynağının toplumda yaygın olarak görülen bir virüs olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 12:02:57. #1.11#
SON DAKİKA: BBP Keçiören İlçe Başkanı Kaya'dan 250 aileye nakit destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement