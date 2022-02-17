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BBP'li belediyelere su fiyatlarında yüzde 7 indirim talimatı - Son Dakika

BBP'li belediyelere su fiyatlarında yüzde 7 indirim talimatı

17.02.2022 18:32
BBP'li belediyelere su fiyatlarında yüzde 7 indirim talimatı

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, enflasyonla mücadele kapsamında kendilerine bağlı belediyelere su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapmaları için genelge gönderdiklerini bildirdi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, enflasyonla mücadele kapsamında kendilerine bağlı belediyelere su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapmaları için genelge gönderdiklerini bildirdi.

İspir, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, enflasyonla mücadele kapsamında AK Parti'li belediyelerin su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirime gideceğini söylediğini hatırlattı.

Kendilerinin de bunun üzerine Genel Başkan Mustafa Destici'nin onaylarını alarak, su fiyatlarının yüzde 7 oranında düşürülmesini sağlamak için BBP'li belediyelere konuyla ilgili tebligat gönderdiklerini belirten İspir, "Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olarak enflasyonla mücadele kapsamında yapılacak olan her çalışmanın içinde ve destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Büyük Birlik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, su, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP'li belediyelere su fiyatlarında yüzde 7 indirim talimatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP'li belediyelere su fiyatlarında yüzde 7 indirim talimatı - Son Dakika
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