BBP'li Destici 12 Eylül'ü karanlık dönem olarak niteledi, Yazıcıoğlu'nu andı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "12 Eylül; milletin iradesine silah doğrultulduğu, Meclis'in kapısına kilit vurulduğu ve milletimizin kendi geleceğini tayin etme hakkının gasbedildiği karanlık bir dönemin adıdır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu. Destici, darbenin Türkiye'de demokrasiye, hukuka ve milli iradeye ağır bir darbe vurduğunu belirterek, 12 Eylül döneminde yaşananların unutulmaması gerektiğini ifade etti.

"Türkiye'nin sözü, düşüncesi ve geleceği susturulmak istendi"

Destici, 12 Eylül 1980'in Türk siyasi tarihinde sıradan bir gün olmadığını ifade ederek, "12 Eylül; milletin iradesine silah doğrultulduğu, hukukun emir-komuta zincirine bağlandığı, Meclis'in kapısına kilit vurulduğu ve milletimizin kendi geleceğini tayin etme hakkının gasbedildiği karanlık bir dönemin adıdır. O sabah yalnızca tanklar yürümedi; milletin hür iradesi çiğnendi. Yalnızca Parlamento susturulmadı; Türkiye'nin sözü, düşüncesi ve geleceği susturulmak istendi" ifadelerini kullandı.

"Darbeciler adalet dağıtmamış, korkuyu eşit dağıtmıştır"

12 Eylül döneminde gençlerin sağ ve sol ayrımı yapılmaksızın idam edildiğini, binlerce kişinin cezaevlerinde ve işkencehanelerde insanlık onuruyla bağdaşmayan muamelelere maruz kaldığını belirten Destici, "Darbeciler adalet dağıtmamış, korkuyu eşit dağıtmıştır. İdam sehpalarını bir denge vasıtası, hukuku darbe düzeninin meşruiyet aracı haline getirenler, Türkiye'nin vicdanında kapanması mümkün olmayan yaralar açmıştır" dedi.

Destici, 12 Eylül döneminin acısını en ağır yaşayan isimlerden birinin BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu olduğunu belirterek, Yazıcıoğlu'nun herhangi bir mahkümiyet hükmü bulunmadan gençliğinin yedi buçuk yılını cezaevinde geçirdiğini ve Mamak'ta zulme uğradığını kaydetti. Destici, "Fakat oradan kinle değil, milletine ve devletine duyduğu sarsılmaz bağlılıkla çıkmıştır. Çünkü onun mücadelesi devletle değil, devleti milletin iradesinden koparan anlayışla olmuştur. Gördüğü zulme rağmen devletine düşman olmamış; devlet adına zulmedenler karşısında da hiçbir zaman susmamıştır" ifadelerini kullandı.

"Biz devleti yıpratmak isteyenlere de devleti kullanarak millete zulmedenlere de karşıyız"

BBP'nin 12 Eylül karşısındaki duruşunun bu anlayışa dayandığını vurgulayan Destici, "Biz devleti yıpratmak isteyenlere de devleti kullanarak millete zulmedenlere de karşıyız. Çünkü devlet milletindir, Meclis milletindir; egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Hiçbir makam ve hiçbir vesayet odağı kendisini millet iradesinin üzerinde göremez. Sandığın verdiği yetkiyi ancak yine sandık geri alabilir" dedi.

"Büyük Birlik Partisi olarak darbelerin, muhtıraların ve her türlü vesayetin karşısındayız"

12 Eylül'le gerçek anlamda hesaplaşmanın yalnızca darbecileri kınamakla sınırlı olmadığını belirten Destici, bunun millet iradesini üstün kılmak, hukuku hiçbir gücün emrine vermemek ve vesayetçi zihniyetten arınmış sivil bir anayasa oluşturmakla mümkün olduğunu söyledi. Destici, "Büyük Birlik Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de darbelerin, muhtıraların ve her türlü vesayetin karşısındayız. Devletin sahibi millettir; milletin iradesinin üzerinde hiçbir irade yoktur. Tankların açtığı yol demokrasiye değil, daima karanlığa çıkar. Hiçbir darbe, milletin hür iradesinden daha güçlü değildir" ifadelerini kullandı.

Destici, 12 Eylül'ün yıl dönümünde hayatını kaybeden ve zulme uğrayan vatandaşları rahmetle andığını belirterek, başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere cezaevlerinde inancını, şahsiyetini ve vatan sevgisini koruyan dava insanlarını saygı ve minnetle yad etti.