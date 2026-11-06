BBP lideri Destici, Afyonkarahisar'da 8 kişinin ölümü üzerine idam istedi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılara ilişkin, "Şimdi bunu 25 sene besleyip sonra da umut hakkı diyerek salacak mıyız? İdam mutlaka gelmeli" dedi.

BBP lideri Destici, Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, idam cezasının yeniden getirilmesini istedi. Destici, "İbret için sallandıracaksın ki, bir daha kimse aklından geçirmesin. Ne yapacağız, şimdi bunu 25 sene besleyip sonra da umut hakkı diyerek salacak mıyız? İdam mutlaka gelmeli" ifadelerini kullandı.