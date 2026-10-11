BBP lideri Destici, memleketi Eskişehir Günyüzü'nde 820 yıllık köyde üzüm topladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde üzüm hasadı gerçekleştirdi.

Memleketi Günyüzü ilçesine bağlı kırsal Gecek Mahallesi'nde kendilerine ait bağda üzüm toplayan Destici, gazetecilere köylerinin yaklaşık 820 yıllık geçmişe sahip bir Selçuklu köyü olduğunu söyledi.

Destici, burada 800 yıllık bağcılık geleneğinin olduğunu anlatarak, "Bundan 30-40 sene öncesine kadar buradan itibaren dağa kadar bu 3 kilometre gördüğünüz alan bağdı. Nisan ayında biz bağın içine bir girerdik, kasım ayına kadar bağın içindeydik." diye konuştu.

Bağcılığın geçmişte Gecek'in ve bölgenin ana geçim kaynaklarından biri olduğunu ifade eden Destici, şöyle devam etti:

"Şimdi biz o geleneği devam ettiriyoruz. Aynı zamanda üzüm berekettir. Üzümün biliyorsunuz önce yaprağından yemek, sarma, dolma yaparsınız. Daha sonra üzümler olur, onları ikram edersiniz, yersiniz. Sonra kurutursunuz, kurusu da çok çekirdekli siyah üzüm özellikle biliyorsunuz kan şurubu gibidir. Dolayısıyla organik olarak... Daha sonra da kalanından da pekmezini yaparsınız. Pekmez de şifadır. Çöpünden bile sirke yaparsınız, o da bir kıymettir. Dolayısıyla da önemlidir, kıymetlidir. Biz bu geleneğimizi devam ettiriyoruz."

Destici, bu yılın verimli geçtiğini dile getirerek, "Sadece üzüm değil, diğer meyvelerimizde de tahılda da gözünüzle gördüğünüz alana kadar her yer arpa, buğday, tahıl, pancar. Bu sene bereketli geldi, Allah'a hamdolsun." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ise hasadın bereketli olmasını diledi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da bağ bozumunun tüm kültürlerde önemli bir etkinlik olduğunu kaydetti.

Hasadın, verimin alındığı ve onun berekete dönüştüğü bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Gürcan, "Üzümlerimizi topladık. Bir kısmı pekmez yapılacak. Bir kısmı belki meyve suyu, bir kısmı da kışlık kurutulacak. Hayırlı, bereketli olsun inşallah. Sayıları artsın. Özellikle kırsal kesimin kalkınmasında, bu tür etkinliklerin değerli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen, Tarım ve Orman İl Müdürü Yüksel Çil, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer ilgililer katıldı.