BBP lideri Destici, memleketi Eskişehir Günyüzü'nde 820 yıllık köyde üzüm topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BBP lideri Destici, memleketi Eskişehir Günyüzü'nde 820 yıllık köyde üzüm topladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi'ndeki kendilerine ait bağda üzüm hasadı yaptı. Destici, yaklaşık 820 yıllık Selçuklu köyünde 800 yıllık bağcılık geleneğini sürdürdüklerini belirterek bu yılın verimli geçtiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde üzüm hasadı gerçekleştirdi.

Memleketi Günyüzü ilçesine bağlı kırsal Gecek Mahallesi'nde kendilerine ait bağda üzüm toplayan Destici, gazetecilere köylerinin yaklaşık 820 yıllık geçmişe sahip bir Selçuklu köyü olduğunu söyledi.

Destici, burada 800 yıllık bağcılık geleneğinin olduğunu anlatarak, "Bundan 30-40 sene öncesine kadar buradan itibaren dağa kadar bu 3 kilometre gördüğünüz alan bağdı. Nisan ayında biz bağın içine bir girerdik, kasım ayına kadar bağın içindeydik." diye konuştu.

Bağcılığın geçmişte Gecek'in ve bölgenin ana geçim kaynaklarından biri olduğunu ifade eden Destici, şöyle devam etti:

"Şimdi biz o geleneği devam ettiriyoruz. Aynı zamanda üzüm berekettir. Üzümün biliyorsunuz önce yaprağından yemek, sarma, dolma yaparsınız. Daha sonra üzümler olur, onları ikram edersiniz, yersiniz. Sonra kurutursunuz, kurusu da çok çekirdekli siyah üzüm özellikle biliyorsunuz kan şurubu gibidir. Dolayısıyla organik olarak... Daha sonra da kalanından da pekmezini yaparsınız. Pekmez de şifadır. Çöpünden bile sirke yaparsınız, o da bir kıymettir. Dolayısıyla da önemlidir, kıymetlidir. Biz bu geleneğimizi devam ettiriyoruz."

Destici, bu yılın verimli geçtiğini dile getirerek, "Sadece üzüm değil, diğer meyvelerimizde de tahılda da gözünüzle gördüğünüz alana kadar her yer arpa, buğday, tahıl, pancar. Bu sene bereketli geldi, Allah'a hamdolsun." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ise hasadın bereketli olmasını diledi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da bağ bozumunun tüm kültürlerde önemli bir etkinlik olduğunu kaydetti.

Hasadın, verimin alındığı ve onun berekete dönüştüğü bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Gürcan, "Üzümlerimizi topladık. Bir kısmı pekmez yapılacak. Bir kısmı belki meyve suyu, bir kısmı da kışlık kurutulacak. Hayırlı, bereketli olsun inşallah. Sayıları artsın. Özellikle kırsal kesimin kalkınmasında, bu tür etkinliklerin değerli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen, Tarım ve Orman İl Müdürü Yüksel Çil, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
Büyük Birlik PartisiMustafa DesticiEskişehirSelçukluPolitikaGünyüzüGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
Türkiye’nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Tokat’ta neler oluyor 1400 kişi hastanelere akın etti Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Aldatılan kocadan ters köşe Karısına hayatının şokunu yaşattı Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor Yüzde 50’ye varan indirim başladı Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor! Yüzde 50'ye varan indirim başladı
14:44
Rus teknoloji devi İHA’larla vuruldu Faaliyetler tamamen durdu
Rus teknoloji devi İHA'larla vuruldu! Faaliyetler tamamen durdu
14:32
Cibuti açıklarında göçmen teknesi battı 109 kişi öldü, 116 kişi kayboldu
Cibuti açıklarında göçmen teknesi battı! 109 kişi öldü, 116 kişi kayboldu
14:08
Bankalar kesenin ağzını açtı Emekliye 35 bin TL
Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 35 bin TL
12:28
Manisa’da katliam gibi kaza Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
Manisa’da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
12:15
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
11:58
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 15:05:30. #.0.2#
SON DAKİKA: BBP lideri Destici, memleketi Eskişehir Günyüzü'nde 820 yıllık köyde üzüm topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei