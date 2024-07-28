BBP Lideri Destici, Paris Olimpiyatlarındaki LGBT Propagandasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Politika

BBP Lideri Destici, Paris Olimpiyatlarındaki LGBT Propagandasına Tepki Gösterdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde yaşananlara tepki göstererek, Batı tipi yaşam tarzının bir 'ahlaksızlık' ve 'sapkınlık' toplumu inşa etmeye çalıştığını belirtti. Destici, Türkiye'de Batı medeniyetini referans alanlara geçit vermeyeceklerini vurguladı.

28.07.2024 22:27
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde yaşananlara tepki göstererek, "Bir kez daha gördük ki her fırsatta bize örnek gösterilen, dayatılan Batı tipi yaşam tarzı, bir 'ahlaksızlık' ve 'sapkınlık' toplumu inşa etmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, "Paris Olimpiyatları, açılış törenlerinin LGBT propagandasıyla başlamasıyla, bir rezalet ve ahlaksızlık boyutuna büründü. Bir kez daha gördük ki her fırsatta bize örnek gösterilen, dayatılan Batı tipi yaşam tarzı, bir 'ahlaksızlık' ve 'sapkınlık' toplumu inşa etmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşananların, Türkiye'de her konuda, her şartta, Batı medeniyetini örnek olarak referans almayı öne sürenlerin, nerede durduklarının, nasıl bir hayat tarzı, toplum düzeni hayal ettiklerinin de bir göstergesi olduğunu öne süren Destici, açıklamasında, "Sapkınlıkları 'medeniyet' yalanıyla kutsayıp topraklarımıza hakim kılmaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP Lideri Destici, Paris Olimpiyatlarındaki LGBT Propagandasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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