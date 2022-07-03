BBP, Olağan Başkanlık Divanı Toplantısı'nı gerçekleştirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Olağan Başkanlık Divanı Toplantısı Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında gerçekleştirdi.

BBP, Olağan Başkanlık Divanı Toplantısı'nı Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında gerçekleştirdi. BBP Genel Merkezi toplantı sonrası sonuç bildirgesini yayımladı. Bildirgede, "Toplantıda öncelikle Türkiye ve dünya Gündemindeki konular ele alındı. Ardından teşkilatlar ile ilgili genel bilgilendirme yapıldı. 2023 seçimleriyle ilgili yapılacak olan hazırlıklar gözden geçirildi, Kurban Bayramı Kutlama Programı ve bayram sonrasında yapılacak saha çalışmaları gözden geçirildi ve aşağıdaki şekilde kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildi" denildi.

Bildirgenin devamı şöyle:

"İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO zirvesi değerlendirildi. NATO'ya yeni üye olacak İsveç ve Finlandiya ile imzalanan memorandum genel olarak memnuniyetle karşılanmakla birlikte, daha önceden edinilen tecrübeler ışığında tedbirli ve temkinli bir yaklaşım içinde olunması gerektiği vurgulandı.Yunanistan'la son zamanlarda daha da gerginleşen ilişkiler gündeme alındı. Lozan Barış Antlaşması'nın 13. Maddesi gereği silahsız olması gereken adalara silah ve asker konuşlandırılması, ABD'nin Yunanistan'da kurmuş olduğu askeri üslerin sayısının ve kapasitesinin artması ve Yunanistan'ın adeta bir savaş hazırlığı yapar gibi silahlanmasının, ciddiyetle ele alınması, uluslararası ve ikili anlaşmaların gereğinin yerine getirilmesi için, başta diplomatik girişimler olmak üzere eldeki bütün imkanların kullanılması ve hazır tutulması gerektiği vurgulandı.Terörle Mücadele kapsamında yurt içinde ve sınırlarımızın ötesinde devam eden operasyonlara her zaman olduğu gibi en güçlü bir şekilde desteğimiz bir kez daha ifade edildi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye veya teslim oluncaya kadar bu mücadelenin devam etmesi gerektiği vurgulandı.Başta Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen doğal afetler olmak üzere, yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen afetler değerlendirilerek, bir daha benzer kayıplar yaşanmaması için, sel felaketinin sık yaşandığı bölgelerdeki riskli yerleşim ve yapılar tespit edilerek, bunların ıslah ve tasfiyesinin gerektiği belirtildi. Ülkemiz ekonomisinde meydana gelen gelişmeler değerlendirildi. Asgari ücrette yapılan artış, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkları memnuniyetle karşılanmakla birlikte, enflasyonun bir an önce kontrol altına alınması gerektiği ve daha önce açıklamış olduğumuz ekonomik tedbirlerle ilgili görüşlerimizin, mevcut gelişmeler çerçevesinde revize edilerek, hem kamuoyuyla hem de ekonomi yönetimiyle paylaşılmasına karar verildi.Teşkilatlarımızla ilgili yapılan ve planlanan faaliyetler, yapılacak çalışmalarla ilgili görevli-sorumlu divan üyesi arkadaşlarımızın sunumları dinlendi. Yeni yapılacak faaliyetler gözden geçirildi. Faaliyet takvimi yeniden belirlendi.2023 yılı Haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine yönelik çalışmalar gözden geçirilip, değerlendirmeler yapıldı. Kurban Bayramı kutlama programı gözden geçirildi. Siyasi partiler arasında yapılacak karşılıklı ziyaretler ile ilgili planlama ve görevlendirmeler yapıldı. Toplantı dilek ve temenni konuşmaları ile sona erdi" - ANKARA