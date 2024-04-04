BBP, Sivas Belediye Başkanlığı seçim zaferini kutladı

Sivas Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Büyük Birlik Partisi (BBP) seçim zaferini kutladı.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Sivas Belediye Başkanlığını yüzde 43,31 oy alarak Büyük birlik Partisi Adayı Adem Uzun kazandı. BBP, oy oranlarının netleşmesiyle seçim zaferini gecikmeli kutladı. BBP adayı Adem Uzun Sivas Belediye Başkanlığı görevine resmen başlamasının ardından kent meydanında kutlama programı düzenlendi. Belediye Başkanlığı binası önünde toplanan partililer, halaylar çekti, hava fişek gösterisi yaptı. Partililere seslenen Başkan Uzun, vatandaşlarla birlikte şehri güzelleştireceğini vurgulayarak, "Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte yaptık, değişimi hep birlikte başardık. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte şehrimizi güzelleştireceğiz. Şehrimize yenilikler getireceğiz, hep birlikte geliştireceğiz. Hizmet ve çalışmak niyetiyle geldik. Sizlerden bu süreçte desteklerinizi, dualarınızı bekliyorum. Sizler benimle birlikte yürüyeceksiniz, bende sizlerle birlikte yürüyeceğim" dedi.
Programa katılan vatandaşlar ise sevinçli olduklarını dile getirdi. - SİVAS
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin su stresi altında olduğunu ve 2030 yılında su fakiri olabileceğini belirtti. Türkiye'nin kişi başına kullanılabilir su miktarının şu anda bin 313 metreküp olduğunu söyleyen Yumaklı, bu rakamın bin metreküp altına düşebileceğini ifade etti. Bakan, ülkenin su kaynaklarını yönetebilecek kapasitede olduğunu ancak bazı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
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