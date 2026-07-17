BBP Soruşturmada Adalet Vurgusu - Son Dakika
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BBP Soruşturmada Adalet Vurgusu

17.07.2026 19:56
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Destici, helikopter kazasıyla ilgili sorumluların cezalandırılacağını belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulundukları helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili soruşturmaya ilişkin, "Kusuru ve kastı olanlar mutlaka meydana çıkarılacak, şüpheler aydınlatılacak, hak edenler hak ettiği cezayı alacak." dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Sivas'a gelen Destici, ilk olarak Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Doğan'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Destici, burada yaptığı açıklamada, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulundukları helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüphelinin tutuklanmasına değindi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararı vererek dosyayı Ankara'ya göndermesinin çok önemli bir aşama olduğunu belirten Destici, "Daha önce söylediğim gibi yakın zamanda bunun sonuçları olacaktı. 13 Temmuz'da birinci dalga operasyonu oldu. 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 2'si yurt dışında, 2'si tutuklu olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alındı." dedi.

Destici, soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'unun tutuklandığına dikkati çekti.

Soruşturmayla ilgili sürecin devam ettiğini dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Baktığımız zaman bu hadisede olağan şüpheler var. Bunlardan birincisi, helikopterin düşmesine o gün orada bulunan ve uçuş gerçekleştiren, hatta bizim kanaatimize göre helikopter kalktığı andan itibaren helikopteri takip eden uçaklar var. Önce yok denildi ama sonradan gelen radar görüntüleri, Hava Kuvvetlerinden gelen bilgiler olduğu noktasında şüphe götürmeyecek şekilde teyit ettik. Sadece Çağlayancerit'ten kalktıktan sonra değil, Sivas'tan kalktıktan sonra başlayan bir takip var. Bunların detayları dosyada mevcut. Gizlilik kararı olduğu için bu kadar konuşabiliyoruz. Biz zaten başından itibaren bu şüpheler ortadan giderilmeden buna kaza demeyeceğimizi söyledik. Türkiye ve yurt dışından akıllı bir dizayn var, bunu görüyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde bu soruşturmayı yürüten bir başsavcı vekilimiz, iki savcı var. Adalet Bakanı'mız ve Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı da bu işi araştırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mızın hassasiyeti ortada, bunu da ifade etmemiz gerekiyor. İnşallah bu süreç devam edecek. Kusuru ve kastı olanlar mutlaka meydana çıkarılacak, şüpheler aydınlatılacak, hak edenler hak ettiği cezayı alacak."

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Doğan da nazik ziyaretlerinden dolayı BBP Genel Başkanı Destici'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Helikopter, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Soruşturmada Adalet Vurgusu - Son Dakika

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