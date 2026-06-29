Bekin'den Kıbrıs Anlaşma Belgesi Değerlendirmesi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Rum basınında yer alan "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusunda Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar tarafından Kıbrıs Stratejik Anlaşma Belgesi hazırlandığı" iddiasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cuellar tarafından hazırlandığı öne sürülen "Kıbrıs Stratejik Anlaşma Belgesi"nin Türkiye'nin garantörlük hakkının tamamen devre dışı bırakılmasını ve NATO'nun garantörlüğünde yeni bir güvenlik şemsiyesinin oluşturulmasını amaçladığını söyledi.

Belgede, ilk aşamada "çözüm modeli"nin ortaya konulması ve taraflar arasında "Stratejik Anlaşma Belgesi"nin imzalanmasının, 1 ila 2 yıl arasındaki geçiş döneminden sonra referanduma gidilmesinin, nihayetinde yeni anayasal yapının yürürlüğe girmesinin öngörüldüğünü anlatan Bekin, "Bu plana göre, Dışişleri, Savunma, Ekonomi, Merkez Bankası gibi kritik teşkilatlardan merkezi devlet yetkili olacaktır. Rum kesimi, İçişleri'nin de merkezi devlet yetkisinde olmasını istiyor. Bu arada, Güzelyurt ve Maraş bölgesinin Rumlara devri sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Bekin, bu belgenin Türkiye'ye yönelik tuzaklarla dolu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geçiş süreci içerisinde Türk askerinin belirli bir bölümünün Ada'dan çekilmesi öngörülmekte olup, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında imzalanan 'Garanti Anlaşması'nın iptal edilmesi ve yerine Ada'da NATO güvenlik garantisinin sağlanması ve bu kapsamda ABD, Fransa, Yunanistan, İngiltere ve Türkiye'den belirli sayıda askerin NATO komutası altında faaliyet göstermesi sağlanacaktır. Ayrıca üzerinde anlaşılacak belirli sayıdaki Türk vatandaşının Ada'dan ayrılması da öngörülmektedir. Tuzaklarla dolu olan ve yeni 'Annan Planı' niteliğindeki 'Kıbrıs Stratejik Anlaşma Belgesi'nin Türkiye tarafından kabul edilmemesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz."