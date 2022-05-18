Belarus'ta terör suçlarına idam cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Belarus'ta terör suçlarına idam cezası

18.05.2022 13:44
Belarus'ta terör suçlarına idam cezası

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, terör eylemlerinin idam ile cezalandırılmasını öngören değişikliği onayladı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, terör eylemlerinin idam ile cezalandırılmasını öngören değişikliği onayladı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ceza kanununda yapılan değişikliği onaylayarak, terör suçlarına karışan kişilere idam cezası verilebileceğine karar verdi. Ülkede hali hazırda, can kaybına neden olan terör faaliyetlerinde, vahşi ve toplu cinayetlerde idam cezası uygulanırken, bu çerçevenin genişletilmesi istendi. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Belarus parlamentosundan karara destek geldi. Yeni kurallar, resmi olarak yayınlanmalarının ardından 10 gün içinde yürürlüğe girecek. - MİNSK

YORUMLAR
500
FETÖ'den yargılanan 20 üniversite personelinden 2'sine hapis cezası FETÖ'den yargılanan 20 üniversite personelinden 2'sine hapis cezası Kırıkkale'de 20 FETÖ sanığından 2'sine hapis cezası verildi Kırıkkale'de 20 FETÖ sanığından 2'sine hapis cezası verildi Pakistan ile TTP arasındaki ateşkes 30 Mayıs'a kadar uzatıldı Pakistan ile TTP arasındaki ateşkes 30 Mayıs'a kadar uzatıldı
Kaynak: İHA

Aleksandr Lukaşenko, İdam Cezası, Belarus, Terör, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Belarus'ta terör suçlarına idam cezası - Son Dakika


Son Dakika
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 19:01:28. #1.12#
SON DAKİKA: Belarus'ta terör suçlarına idam cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement