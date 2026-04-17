Belçika'da Bakan Francken'e Yolsuzluk Soruşturması
17.04.2026 23:58
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'in anti-dron ihalesinde usulsüzlük iddiaları soruşturuluyor.

Belçika'da Savunma Bakanı Theo Francken'in idaresinde anti-dron sistemi satın alınmasına yönelik 50 milyon euroluk ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine Brüksel Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Belçika'da geçtiğimiz Çarşamba günü Flaman kanadı Devlet Televizyonu'nda (VRT) yayınlanan bir programda yer alan ve Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'in anti-dron sistemi alımında ihale kurallarına uymadığı iddialarına yönelik skandal büyüyor. Francken'in 50 milyon euroluk ihalenin verildiği şirketin üst düzey yöneticilerinden biri ile kişisel bağlantısı olduğu iddialarının ülke gündemine oturmasının ve Flaman Yeşiller partisi tarafından iddialara ilişkin açıklama istenmesinin ardından Brüksel Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Kaynaklar, Belçika Savunma Bakanlığı'nın ihale biriminde adı açıklanmayan üst düzey bir yetkiliye yönelik soruşturma açıldığını açıkladı.

Bakanlık ise yayınladığı resmi bir savunma yazısında yolsuzluk iddialarını reddetti. Bakanlık söz konusu süreçte 13 Ağustos 2011 tarihli yasaya dayanarak olağan bir satın alım yapıldığı ve bu alımın Meclis Savunma Komisyonu'nda onaylandığı savunuldu. Ancak bu açıklamalar, savcılığı yasal süreç başlatmasına engel olamadı.

Söz konusu soruşturmanın derinleşmesi ve Bakan Francken'in de soruşturmaya dahil halinde ülkede hükümet krizi yaşanabileceği düşünülüyor. Bakan Francken daha önce de çeşitli konularda kamuoyu tarafından ciddi eleştirilere hedef olmuştu.

50 milyon euroluk satın alma mercek altında

Francken'e yönelik iddialarda, bakanın ülkede bazı askeri üslerin yakınlarında kimliği tanımlanamayan dronların tespit edilmesi olaylarına yönelik raporların kesin sonuçlarını beklemeden ve olağan prosedürleri uygulamadan "acil durum" gerekçesi ile 50 milyon euroluk ihaleyi tanıdığı bir şirkete verdiği öne sürülüyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
