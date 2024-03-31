Adıyaman\'da AK Parti ve CHP Belediye Başkan Adayları Oylarını Kullandı

Politika

Adıyaman'da AK Parti ve CHP'nin belediye başkan adayları oylarını kullandı.

AK Parti Adayı Ziya Polat, Şehit Rıza Fırat İlkokulu'nda 1188 nolu sandıkta, CHP adayı Abdurrahman Tutdere ise, Şehit Cem Özgül İlköğretim Okulunda 1123 nolu sandıkta oy kullandı.

Oyu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti adayı Ziya Polat, "Seçim süreci boyunca sahadaydık. Tüm insanlarımıza dokunmaya çalıştık. Demokratik bir şekilde seçim çalışmalarımızı yürüttük. İnsanlara kendimizi anlattık. Sahada büyük bir ilgi gördük, inşallah sandığa yansır. Millete kendimizi anlattık ve bu gün söz sırası millette. Bu gün milletimiz kararını verecek. Sandıklar kapandıktan sonra sandığa yansıyan millet iradesinin memleket için hayırlısının o olduğunu düşünüyoruz. Milletin gücü üstüne güç tanımıyoruz. Rabbim herkes için hayırlısını nasip etsin. Seçim bugün, hayat her gündür. Seçim bittikten sonra yine herkes bir birine arkadaş, birbirine akraba ve komşudur" dedi.

CHP adayı Abdurrahman Tutdere ise konuşmasında, "Bugün Adıyaman'da demokrasinin en güzel örneğini yaşıyoruz. Kullandığımız oylarımızın, Adıyaman'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bütün hemşerilerimi sandığa davet ediyorum. Demokratik hakkını kullansınlar, şehirlerine ve şehirlerinin geleceğine iradelerini sandığa yansıtsınlar. Bugün gün boyunca sahada seçimleri takip edeceğiz. Dileğimiz, umudumuz; güzel bir ortamda seçimlerin sonuçlanması ve halkın iradesinin olduğu gibi, neyse sonuç tutanaklarına da o şekilde yansımasıdır. Umutluyuz, heyecanımız yüksek. Adıyaman'da da ciddi bir heyecan var. Bu heyecanın, sandığa da yansıyacağını düşünüyorum. Sonuç ne olursa olsun, Adıyaman'ımız kazanacak, halkımız kazanacak" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN