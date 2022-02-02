Üye Girişi
Belediye Başkanı Ramazan, UNDP Temsilcisi Vinton ile bir araya geldi - Son Dakika

Belediye Başkanı Ramazan, UNDP Temsilcisi Vinton ile bir araya geldi

02.02.2022 11:34
Belediye Başkanı Ramazan, UNDP Temsilcisi Vinton ile bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ile bir araya gelerek Kilis'teki projeleri ele aldı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ile bir araya gelerek Kilis'teki projeleri ele aldı.

Başkan Ramazan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ziyaret ettiklerini ifada ederek, "2022 yılında UNDP tarafından ilimizde yapılacak olan projeleri konuştuk. Vinton'a nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS

YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye, Kilis, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Belediye Başkanı Ramazan, UNDP Temsilcisi Vinton ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:34 Omicron varyantının yeni semptomu soluk, gri veya mavi renkli dudaklar
11:30 Esra Erol'un tepki çektiği Elif olayında yeni gelişme! Baba evine geri döndü
11:29 Üçlü ilişki cinayetinde yalanı ortaya çıkan kadın tutuklandı!
11:25 Ünlü oyuncu Uğur Aslan, sete ziyarete gelen büyük kızıyla fotoğraf paylaştı
11:22 İngiltere'de saatte 150 kilometre esen rüzgar uçağı savurdu! Pilotun son hamlesi hayat kurtardı
11:17 Ece Erken eşi için yapacağı mevlidi planladı! Hz. Yuşa Tepesi'nde olacak
11:10 Masumlar Apartmanı'nda neler oldu? Naci tekrar hastaneye mi yatacak?
10:56 TikTok videosu çeken kadın, 2 çocuğunun velayetini kaybetti
10:50 2 Şubat Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,43'ten işlem görüyor
10:47 Dürüst hırsız kendi evi gibi kullandı! Ev sahipleri gelince özür dileyip ödeme yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 11:42:04. #1.11#
SON DAKİKA: Belediye Başkanı Ramazan, UNDP Temsilcisi Vinton ile bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement