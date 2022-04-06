Belediye Başkanı Tosun, belediyenin çalışmalaını yerinde inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Belediye Başkanı Tosun, belediyenin çalışmalaını yerinde inceledi

06.04.2022 14:03
Belediye Başkanı Tosun, belediyenin çalışmalaını yerinde inceledi

Balıkesir'in Bandırma İlçesi Belediye Başkanı Tolga Tosun, Belediye Fen İşlerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde incelerken, esnafı da ziyaret ederek gönül aldı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesi Belediye Başkanı Tolga Tosun, Belediye Fen İşlerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde incelerken, esnafı da ziyaret ederek gönül aldı.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Fen İşleri Müdürlüğünün devam eden çalışmlarını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında esnafları da gezen Başkan Tolga Tosun; "Ekiplerimizin çalışmalarını yerinde incelerken, bu esnada cefakar esnafımızla sohbet etme fırsatı da buldum. Yaptığımız çalışmalar hakkında desteklerini ileten esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Belediyemizden beklenti ve taleplerini not aldım, en kısa sürede yerine getirmeye çalışacağız. Kentimizin cadde ve sokaklarını yenilemeye devam ediyoruz. Şehit İlhan Güncan Caddemizi baştan aşağı yeniliyoruz. Modern asfalt yolları, geniş kaldırımları, kilim gibi parke alanları, estetik ışıklandırmalarıyla; kahraman şehidimiz İlhan Güncan'ın adını taşıyan caddemiz çok şık olacak, Bandırma'ya yakışacak. Yine 730, 735, 1209, 733 ve 728. sokakları kapsayan büyük bir alanda çalışmalarımız devam ediyor. Burayı da en kısa sürede tamamlayıp yol ve çevre düzenlemesiyle kentimize yakışır hale getireceğiz" dedi. - BALIKESİR

Belediye Başkanı Tosun, belediyenin çalışmalaını yerinde inceledi

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gündem Dursunbey OSB Son dakika haber | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gündem Dursunbey OSB Burhaniye'de Büyükşehir pidesi yoğun ilgi gördü Burhaniye'de Büyükşehir pidesi yoğun ilgi gördü

Tolga Tosun, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Belediye Başkanı Tosun, belediyenin çalışmalaını yerinde inceledi - Son Dakika


Son Dakika
13:58 Marmaray'a da zam geldi! En kısa taşıma ücreti 5.48 TL oldu
13:54 Putin'e son ölümcül darbe! ABD derine iniyor, Putin'in kızları da hedefte!
13:38 Eski belediye başkanı hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
13:34 Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday oluyor
13:21 AK Parti'den enflasyon formülü! 20 ürünün fiyatı sabitlenebilir
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:46 Hastaların pencereden muayene ediyorlardı! İl Sağlık Müdürlüğü olaya el koydu
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 14:12:51. #1.12#
SON DAKİKA: Belediye Başkanı Tosun, belediyenin çalışmalaını yerinde inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement