Belediye başkanından örnek davranış

Politika

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen Serkan Civa, sahadaki görevlerini aksatmasından dolayı kendisine yapılan "hayırlı olsun" ziyaretlerinin saat 14.00 ile 17.00 arasında yapılmasını istedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başkan Civa, bir seçim süreci yaşadıklarını, zorlu bir maraton olduğunu belirtti. Sözlerinin yanlış anlaşılmamasını isteyen Başkan Civa, "Allah razı olsun bizi desteklediniz, güvendiniz, bizi bu makama layık gördünüz. Biz de sizin için, memleket için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız ve inşallah yarından itibaren marşa basacağız. Yalnız sizlerden birkaç isteğim olacak. Yani kimse söylediğimi yanlış anlamasın, algılamasın. Bu memleketin acilen hizmete ihtiyacı var. Acilen yapılması gereken işler var. Bir acil eylem düzenledik, düzenliyoruz. Yani o anlamda sizden şöyle bir ricada bulunacağım. Ziyaret saatlerinizi, hayırlı olsun ziyaret saatlerinizi 2 ile 5 arası yaparsanız memnun olurum. Çünkü benim sahada olmam gereken yerler var, acil yapılması gereken işler var" dedi.

Yapılacak işleri anlatan Civa, "Şehir içi düzenlemesi ve otopark sorunu. Terminal sorunu, sokak hayvanları yaşam alanı, millet bahçesi, aile çay bahçesi, kapalı halı saha, mahalle parkları, bakım ve onarım yapılanması, yenilenmesi ve ilçe tuvaletlerinin tekrardan elden geçmesi, düzenlenmesi. Biz nasip olursa bu saydıklarımı bu yaz tatilinin sonuna kadar yapmayı hedefliyoruz, planlıyoruz ve yaz sonunda bunları yaptıktan sonra da festival, konser ve güreş düzenlemek istiyoruz. Ondan sonra yaz tatilinin bitimine kışa girdiğimiz zaman bol bol çay da içeriz, kahve de içeriz, hep birlikte otururuz. Tekrar söylüyorum. Sizden ricam ziyaret saatlerinizi, hayırlı olsun saatlerinizi, saat 2 ile 5 arası yaparsanız memnun olurum. Çünkü benim sahada olmam lazım. Sahada yapılacak çok işimiz var. Benim koltukta oturacak maskem yok. Zaten hep söyledik, biz bu işe hizmet için geliyoruz. İnşallah sizin için daha iyi hizmetler yapacağız" diye konuştu.

"Bize 6 ay, 1 sene müsaade edin"

Bir diğer sorunun da belediyeye işçi alımı başvurusu olduğunu aktaran Başkan Civa, şunları kaydetti:

"Bir sorunumuzu daha söyleyeyim. O da belediye işçi alımıyla alakalı. Şimdi herkes geliyor. Günde en az 20 kişi, 'bizi belediyeye alın, bizi belediye işe alın.' Yani gönül ister ki bütün ilçeyi belediyeye işe alalım. Fakat bu belediyenin bir mali yapısı var. Son dönemde zaten seçimden iki üç ay önce 20 tane eleman alınmış. Bunu herkes biliyor. Yani şu anda belediyenin geliri giderini karşılamadığı durumunda. Yani biz illa ki alım yapacağız. Fakat ilk altı ay, bir sene bize dokunmayın. Biz de hizmet edelim. Zamanla yapacağımız işler var. Hadrianopolis Antik Kenti yolu üzerine yöresel ürün pazarı yapacağız. Çay ocaklarımız olacak. Belediyeye ait kafeteryalarımız olacak, işletmelerimiz olacak. İnşallah oralara biz de eleman alımı yapacağız. Yani bu meyanda, bu denklemde biraz bize bir müsaade verin, biraz izin verin. Biz biraz şu memlekete bir hizmet edelim inşallah. Sizin için yapılan her şey daha iyi Eskipazar için. Anlayışınız için teşekkür ederim." - KARABÜK