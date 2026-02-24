Belediyenin sıcak yemek hizmeti devam ediyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu ilçenin dört bir yanına taşımaya devam ediyor.

Belediye, evinden çıkamayan, iftar sofrası kurmakta zorlanan yaşlı, hasta ve yalnız yaşayan vatandaşların kapısını sıcak yemekle çalıyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Ramazan ayı paylaşmanın, kardeşliğin ve gönüllere dokunmanın ayıdır. Bizler Kahta'da hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Bir kapıyı çalarken sadece yemek bırakmıyoruz; selamımızı, sevgimizi ve dualarımızı da götürüyoruz. Büyüklerimizin hayır duası bizim en kıymetli hazinemizdir. İmkanımız olduğu sürece her sofraya ulaşmaya, her gönle dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Hallaç, sosyal destek çalışmalarının Ramazan boyunca artarak süreceğini, dayanışma kültürünün Kahta'da her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti. - ADIYAMAN