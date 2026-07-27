Bergama Belediye Başkanı, 19 meclis üyesi ile Yeni Parti’ye geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bergama Belediye Başkanı, 19 meclis üyesi ile Yeni Parti’ye geçti

Bergama Belediye Başkanı, 19 meclis üyesi ile Yeni Parti’ye geçti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, 19 meclis üyesiyle birlikte partiden ayrıldıklarını duyurdu. Kararı halka danışarak aldığını belirten Çelik, parti içi hareketliliğin birlikte çalışmayı zorlaştırdığını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Yeni Parti'ye katılan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, "Halkıma sordum, vatandaşlarımızın görüşlerini aldım ve ona göre karar verdim. Toplam 19 meclis üyemizle birlikte CHP'den istifa ederek yeni partimize katıldık" dedi.

İzmir'de Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılmalarının ardından, Canlı Park'ta basın toplantısı düzenledi. Çelik, daha önce yaptığı 'Erkenci kuş olmak istemiyorum' açıklamasını hatırlatarak, bu süreçte aceleci davranmadığını belirtti. Sözlerini sürdüren Çelik, "Halkıma sordum, vatandaşlarımızın görüşlerini aldım ve ona göre karar verdim. CHP'de yaşanan gelişmeler, birlikte çalışmayı zorlaştırıyor. Belediye başkan aday adaylığı sürecinden itibaren yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Amacımız Bergama Belediyesi'ni kazanmak ve bu başarıyı birlikte sürdürmekti. Ancak parti içerisinde yaşanan hareketlilik olumlu karşılanmadı. Bu aşamadan sonra birlikte yaşamanın ve birlikte siyaset yapmanın zor olduğunu gördük" diye konuştu.

Değerlendirmeler sonucunda ilçe başkanı İsmail Durmaz, grup başkanvekili, belediye meclis üyeleri ve yol arkadaşlarıyla ortak karar aldıklarını belirten Çelik, "Toplam 19 meclis üyemizle birlikte CHP'den istifa ederek yeni partimize katıldık" ifadelerini kullandı.

Parti değiştirmenin kolay alınmış bir karar olmadığını vurgulayan Çelik, şunları söyledi: "Parti değiştirmeyi hiçbir zaman tasvip eden biri olmadım. Çünkü ayrılmanın kimseye fayda sağlamayacağını düşünüyordum. Ancak halkın bizden beklentileri var. Hiçbir insan yıllarca emek verdiği bir yapıyı bir günde yıkmaz. Biz de ilçe halkının birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşaması için bu kararı aldık. Pazarda vatandaşlarımıza da sordum. Büyük oranda destek gördüm. Halkın sesine kulak vererek bu kararı verdim" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilişkilerine de değinen Çelik, "Su akar yolunu bulur. Ancak bizim birlikte çalışmamızda herhangi bir ayrıcalık söz konusu olmayacak. Bergama için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Yol arkadaşlarımızla birlikte aynı hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Tanju Çelik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bergama Belediye Başkanı, 19 meclis üyesi ile Yeni Parti’ye geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
İzmir-Çeşme Otoyolu’nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar

15:43
Şampiyon Filenin Sultanları Türkiye’de Çiçeklerle karşılandılar
Şampiyon Filenin Sultanları Türkiye'de! Çiçeklerle karşılandılar
15:38
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti
15:16
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
15:07
Başlamadan bitecekti Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
14:56
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
13:38
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 16:14:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Bergama Belediye Başkanı, 19 meclis üyesi ile Yeni Parti’ye geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.