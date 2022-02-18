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Bergama Hakan Koştu'dan, CHP'ye "Millet Bahçesi" tepkisi - Son Dakika

Bergama Hakan Koştu'dan, CHP'ye "Millet Bahçesi" tepkisi

18.02.2022 14:53
Bergama Hakan Koştu'dan, CHP'ye "Millet Bahçesi" tepkisi

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçelerinde yapılacak Millet Bahçesi Projesi'ne karşı çıkan CHP'li Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin Buca Cezaevine, Millet Bahçesi talep etmesini eleştirdi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçelerinde yapılacak Millet Bahçesi Projesi'ne karşı çıkan CHP'li Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin Buca Cezaevine, Millet Bahçesi talep etmesini eleştirdi.

Hakan Koştu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye yapılması planlanan projenin, yargıya taşındığını hatırlattı.

CHP'li üyelerin Buca'da Millet Bahçesi yapılması önerisine karşı AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'ın, "Aynı samimiyeti Bergama'da da göstermelerini bekliyoruz" şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Koştu, şu ifadelerini kullandı:

"Bergama'mızın vizyon projesi Millet Bahçesi'nin yapılmasını önlemeye çalışan, siyasi saikle hareket eden zihniyet, Buca Cezaevi'nin kaldırılmasıyla açılacak alana 'Millet Bahçesi' yapılmasını istiyor. Kadim şehrimizin gelişimi önünde duran bu zihniyet, Buca için 'Evet', Bergama için 'Hayır' diyor. Hemşerilerim duysun, bilsin. 7'den 70'e tüm hemşerilerimin çocukları ile birlikte istifade edeceği sosyal yaşam alanının yapılmasını önlemeye çalışmak, ilçemize ihanettir."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Buca Cezaevi, Hakan Koştu, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bergama Hakan Koştu'dan, CHP'ye 'Millet Bahçesi' tepkisi - Son Dakika


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