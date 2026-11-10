Beş partinin iş kazaları ve Aliağa patlaması önerileri Genel Kurul'da reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Parti'nin "tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde yaşanan iş kazalar", DEM Parti'nin "İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasındaki patlama", CHP'nin "sermaye piyasaları ve yatırım fonları", İYİ Parti'nin "sermaye piyasaları" ve Yeni Yol Partisi'nin "ağır sanayi ve maden ocaklarındaki iş sağlığı ve güvenliği" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Türkiye'nin iş cinayetlerinin en çok yaşandığı ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Türkiye'deki iş kazalarının durumunu "vahim" olarak değerlendiren Kasap, "Neden vahim? İş güvenliği ve iş sağlığı elemanları maaşlarını patrondan alıyorlar. Bu nedenle raporlar da genelde onların istediği şekilde düzenleniyor. Eğer ki iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanları aynı yapı denetim mekanizmasında olduğu gibi patron tarafından değil, bir havuzdan istihdam edilir, oradan seçilirse bu cinayetler daha da azalacaktır, sayı asgariye inecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasındaki patlamayı anımsatarak olayı duyar duymaz bölgeye gittiğini ve korkunç bir manzara ile karşılaştığını aktardı. Kırkpınar, "Olası patlama ve sızıntıları felakete dönüşmeden önce algılayan yapay zeka destekli erken uyarı ve akıllı sensörler, sistemler bu tesislerle derhal buluşturulmalıdır. Tavizsiz bir şekilde 'önce insan' düsturuyla hareket edilmelidir. Çünkü asıl olan, üretimi büyütürken insan canını da koruyabilmektir." dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye'nin iş cinayetlerinde Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer aldığını dile getirdi.

Yaşanan ihmallere dikkati çeken Öztunç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2024 yılında bin 905 işçi iş cinayetine kurban gitti. 2025'te bin 944, 2026'da ise şimdiye kadar bin 736 kişi hayatını kaybetti. 2013 ile 2023 yılları arasında 16 bin işçi iş cinayetine kurban gitmiş. Bu rakam çok büyük bir rakam, bir ilçe 16 bin, bir ilçe iş cinayetine kurban gitmiş. Siyaset kurumunun hiç sorumluluğu yok mu? Siyaset kurumu bu işleri çözmek için yok mu? Siyaset kurumunun görevi bu cinayetleri engellemektir, sorunu çözmektir ama maalesef çözülemiyor."

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasındaki patlamaya işaret ederek, "Her iş cinayetinde, yaşanan her işçi ölümünde aynı senaryoyu görmekten bıktık, artık bu tabloyu görmek istemiyoruz." dedi.

"Bu ülkede daha kaç işçi ölecek?" sorusunu soran Ayan, AK Parti hükümetini eleştirerek "AKP iktidarı bu ülkeyi 25 yıldır işçi mezarlığına çevirdi. Son iki yılda 2 bin işçi katledilmiş bu ülkede. Neden? Çünkü bu ülkede işçinin canı, alınacak önlemden daha ucuz. Neden patronlara hesap soran tek bir kamu denetçisi yok?" diye konuştu.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Ali Gökçek de İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasındaki patlamaya işaret ederek, bu facianın göz göre göre geldiğini ileri sürdü.

"Gerçek denetimler yapmanız için, ihmali olanları cezalandırmanız için kaç işçinin daha hayatını kaybetmesi gerekiyor?" diyen Gökçek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu memlekette işçiler sadece geçim sıkıntısı yaşamıyor, aynı zamanda ölüyor, ve bunu siz oluşturdunuz. 3 haftada 3 iş cinayeti olmuş, 20 insan hayatını kaybetmiş, hastanede yaralılar var. Bu Meclis'in görevi sadece ölen işçilerin ardından başsağlığı dilemek değil bir sonraki iş cinayeti önlemektir. Artık bir iş cinayetinden sonra yayın yasağı getirmekten başka bir şey yapın. Faciada hayatını kaybeden bir işçinin kardeşi yaşananlara tepki göstermek için kendini yaktı fabrikanın önünde. Getirdiğiniz yayın yasağı bunu engelleyecek mi, bunun duyulmasını engelleyecek mi sanıyorsunuz?"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt İzmir Aliağa'daki demir çelik tesisinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, işçilerin ailelerine ve yakınlarına sabırlar diledi.

İş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatının en temel konularından birisi olduğuna dikkati çeken Kurt, şöyle konuştu:

"Her çalışanın sağlıklı ve güvenli biçimde çalışması, akşam evine, sevdiklerine sağ salim dönmesi en temel hakkıdır. Asıl olan, iş kazalarının meydana gelmeden önlenmesidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu temelinde önleyici yani proaktif yaklaşım vardır. İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmeden olası tehlike ve risklerin önceden tespit edilerek bir olumsuzluk yaşanmadan ortadan kaldırılması esas alınmaktadır. İş yerinde risk değerlendirmelerinin yapılması, buna göre güvenli çalışma ortamının oluşturulması için gerekli teknik ve organizasyonel tedbirlerin alınması, ekipmanların güvenli kullanılması, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi, iş yerinde güvenlik kültürünün oluşturulması bu sorumluluğun temel unsurlarıdır."

Kurt, patlamanın yaşandığı tesiste 2 bin 500 emekçinin çalıştığını, 37 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 iş yeri hekimi ve bir sağlık personelinin istihdam edildiğini aktardı.

Patlamanın meydana geldiği fabrikada bakanlık ve ilgili birimler tarafından çeşitli dönemlerde denetim ve teftişlerin yapıldığını belirten Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Ağır sanayi tesislerinde iş ekipmanlarının, kaldırma araçlarının, vinçlerin ve basınçlı sistemlerin güvenliği büyük bir önem taşımaktadır. Periyodik kontroller zamanında ve yetkin kuruluşlarca yapılmalı, bakım kayıtları düzenli tutulmalı, tespit edilen eksiklikler gecikilmeden giderilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği alanında bilinç ve kültür oluşturulmalı. Ekipmanların bakım ve periyodik kontrolleri titizlikle yapılmalı ve alt işveren ilişkilerindeki koordinasyon güçlendirilmeli, çalışanların eğitimine ve risk bildirimlerine gereken önem verilmelidir."

Öte yandan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylamada kabul edilmedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Parti, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da daha sonra Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.