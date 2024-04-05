Beşiktaş yangınında 8 kişi tutuklandı

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili, "8 kişi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan tutuklama kararı verilmiştir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen ve 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini ifade etti. Bakan Tunç, soruşturma ile ilgili 4 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini belirterek, "Yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için oluşturulan uzman bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir. Yürütülen soruşturma kapsamında; bilirkişi ön raporunda kusurlu oldukları belirlenen, 8 kişi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan tutuklama, 3 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, ayrıca söz konusu işletmenin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içerisindeki tüm denetimlere dair belgelerin ilgili kurumlardan istenmiş olduğunu ve bu konuda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında da soruşturma işlemlerinin devam edeceğini açıkladı. - ANKARA