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Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti - Son Dakika

Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti

02.02.2022 17:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul ettiği belirtildi.

Beştepe'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti

NEÇİRVAN BARZANİ KİMDİR?

Mustafa Barzani'nin torunu olan Neçirvan Barzani, 1966 yılında Erbil'de doğdu. 1974'de ailesiyle birlikte Irak'ı terkederek İran'a kaçmak zorunda kalmıştır. 1984 senesinde Tahran Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra ülkesine dönen Barzani, Kürdistan Demokratik Partisi'ne katılarak siyasete atıldı. 1989'da da KDP'nin merkez yürütme kurulu'na seçildi. 1991 yılında yaşanan Körfez Savaşı'nın ardından da Irak hükümeti ile görüşmelere katıldı.

1996'da da Kürdistan Demokrat Parti'nin kontrollü bölge başbakan yardımcısı olarak tayin edildi. 2006 senesinde de Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başbakanlık makamına getirildi. 2012 yılında yapılan seçimlerde de bu vazifesini sürdürdü.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Neçirvan Barzani, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti - Son Dakika


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