Beyağaç Belediye Başkanı Pütün, 15 mahalle muhtarının Muhtarlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beyağaç Belediye Başkanı Pütün, 15 mahalle muhtarının Muhtarlar Günü'nü kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyağaç Belediye Başkanı Pütün, 15 mahalle muhtarının Muhtarlar Günü\'nü kutladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçenin 15 mahallesinde görev yapan muhtarlarla belediyede bir araya geldi. Pütün, hemşehrilere hizmet noktasında muhtarlarla birlikte çalışmanın önemine dikkat çekerek muhtarların gününü kutladı.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçenin mahallelerinde görev yapan muhtarlarla belediyede bir araya gelerek Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında ilçe genelinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Beyağaç Belediyesi'nde gerçekleştirilen buluşmada Başkan Pütün, mahallelerde görev yapan muhtarların gününü kutladı.

İlçenin 15 mahallesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Başkan Pütün, hemşehrilere hizmet noktasında muhtarlarla birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti. Muhtarlar toplantısı sonrasında açıklama yapan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Beyağaç'ımızın 15 mahallesinin kıymetli muhtarlarıyla belediyemizde bir araya geldik. Hemşehrilerimiz için birlikte emek verdiğimiz muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Muhtarlar GünüPolitikaGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
İsyan dalgası dünyaya yayılıyor 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü İsyan dalgası dünyaya yayılıyor! 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
13:46
Nereden nereye Fenerbahçe’nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor
13:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri
13:22
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
13:11
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı Meğer başkomisermiş
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı! Meğer başkomisermiş
12:24
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 14:08:07. #7.12#
SON DAKİKA: Beyağaç Belediye Başkanı Pütün, 15 mahalle muhtarının Muhtarlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei