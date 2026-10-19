Beyağaç Belediye Başkanı Pütün, 15 mahalle muhtarının Muhtarlar Günü\'nü kutladı

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçenin mahallelerinde görev yapan muhtarlarla belediyede bir araya gelerek Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında ilçe genelinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Beyağaç Belediyesi'nde gerçekleştirilen buluşmada Başkan Pütün, mahallelerde görev yapan muhtarların gününü kutladı.

İlçenin 15 mahallesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Başkan Pütün, hemşehrilere hizmet noktasında muhtarlarla birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti. Muhtarlar toplantısı sonrasında açıklama yapan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Beyağaç'ımızın 15 mahallesinin kıymetli muhtarlarıyla belediyemizde bir araya geldik. Hemşehrilerimiz için birlikte emek verdiğimiz muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.