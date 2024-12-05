Beyağaç Çarşı Camisi\'nde Kubbe Betonu Atıldı

Politika

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yapımı süren Çarşı Camisi inşaatında kubbe betonu atılarak önemli bir aşama kaydedildi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezai Pütün, devam eden inşaat çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Pütün, "Beyağaç Çarşı Camimizin inşaatında önemli bir aşamaya geldik ve kubbe betonu atımına başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kubbe betonunun atılmasıyla birlikte camimizin tamamlanmasına bir adım daha yaklaştık" ifadelerini kullandı.

Desteklere teşekkür

Başkan Pütün, cami inşaatının bu noktaya gelmesinde emeği geçen ve destek sağlayan herkese teşekkür etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na ve tüm hayırseverlere katkılarından dolayı şükranlarını sunan Pütün, "Camimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Çalışmaların hızla devam ettiği projede, inşaat sürecinin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. - DENİZLİ