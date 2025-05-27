Beyağaç Ortaokulu Öğrencileri Ankara\'da Proje Sergisine Katıldı

Beyağaç Atatürk Ortaokulu öğrencileri Ankara' da düzenlenen Ortaokul ve Lise Araştırma Projeleri Final Sergisi'ne katıldı. Öğrencileri Ankara'da yalnız bıkamayan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, öğrencilerle beraber Ankara'ya gitti.

Ankara'da düzenlenen Ortaokul ve Lise Araştırma Projeleri Final Sergisi'ne Beyağaç Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Yusuf Sami Erol ve Batuhan Yanıkhan katıldı. Hazırladıkları projeleri sergide tanıtmak için Ankara'ya giden öğrencileri yalnız bırakmak istemeyen Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, öğrencilerle birlikte Ankara'ya gitti. Öğrencilerin sergi alnına gezen Başkan Pütün, başka okulların projelerini de öğrencilerden dinledi.

Ankara ziyareti sırasında ikili görüşmelerde de bulunan Başkan Pütün, Öz Orman-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Halil Turan'ı makamında ziyaret etti. - DENİZLİ