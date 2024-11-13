Beyağaç\'ta 93 Yeni Konut İnşaatı Başlıyor

Politika

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Beyağaç ilçesine yapılacak yatırımla 93 adet yeni konut inşa edileceğini müjdeledi.

Beyağaç'ın konut ihtiyacını karşılamak ve daha modern yaşam alanları sunmak amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 93 adet konut inşaatı için ihale düzenlenecek. Proje kapsamında konutların yanı sıra altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, bu yatırımın Beyağaç'ın çehresini değiştireceğini ve daha kaliteli, yaşanabilir bir çevre oluşturacağını söyledi. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm yetkililere ve projeye destek veren siyasi isimlere teşekkür eden Başkan Pütün, "Beyağaç ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız için önemli bir adım olan bu projenin, Beyağaç'ın modernleşme yolunda büyük bir kazanım olacağını düşünüyorum. Yeni konutlarla birlikte Beyağaçlılara daha konforlu ve güvenli bir yaşam sunmayı hedefliyoruz. TOKİ tarafından ilçemize yapılacak bu önemli yatırımın hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ