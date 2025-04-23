Beyağaç\'ta Çocuklar için 23 Nisan Coşkusu

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla makamını 6. sınıf öğrencisi Suat Acar'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Denizli'nin Beyağaç ilçesinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocuklara armağan edilen milli bayram kapsamında Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün makamını Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencimiz Suat Acar'a devretti. Başkan Pütün, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yönetim sorumluluğunu kısa süreliğine de olsa üstlenmeleri bizlere umut ve gurur veriyor. Suat Başkanımıza nazik ziyareti için teşekkür ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz" dedi. - DENİZLİ