Beyaz Et Sektörüne Soruşturma: 32 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyaz Et Sektörüne Soruşturma: 32 Gözaltı

12.06.2026 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı, beyaz et sektöründe 8 ilde operasyonla 13 şirkete kayyım atandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektörüne yönelik yürütülen soruşturmada 8 ilde eş zamanlı operasyonla 13 şirkete denetim kayyımı atandığını ve 32 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunmasının öncelikli konular arasında yer aldığını belirtti. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının bu hedef doğrultusunda koordinasyon içerisinde hareket ettiğini ifade eden Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti. Soruşturma kapsamında milletin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 13 şirkete denetim kayyımı atandığını belirten Gürlek, serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında da gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandığını aktardı. Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşların ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, ayrıca süreçte katkı sunan Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu yetkililerine teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, Kayyum, Son Dakika

Son Dakika Politika Beyaz Et Sektörüne Soruşturma: 32 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Görkem Kaplan Görkem Kaplan:
    allah devletimizin yolunu açsın meydana çıkan bu haksızlıklar mübarek günlerde milletimizin sofrasına pislik sokmuş bunlar hakkı ve helalin zedlendiği bu davada adalet yerini bulmalı inşallah soruşturma sonuçlanır ve bu haram yiyiciler cezalarını bulur 0 0 Yanıtla
  • Senem Köse Senem Köse:
    gençler bu ülkede herhangi bir şey var mı artık ne yemek var ne güvenlik var ne iş var sadece sorunlar böyle devam ederse çocuklarımız ne yapacak 0 0 Yanıtla
  • Aylin Topal Aylin Topal:
    arkadaşımın babası beyaz et işletmeciliği yapıyo bu operasyondan sonra biraz tedirgin oldu ama işler temizse sorun olmaz zaten 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bu maçlar kaçmaz İşte Dünya Kupası’nda nefes kesecek 10 karşılaşma Bu maçlar kaçmaz! İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek 10 karşılaşma
Kılıçdaroğlu geri adım atmadı PM istifaların gölgesinde toplandı Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! PM istifaların gölgesinde toplandı
Pakistan ordusuna ait helikopter düştü 22 asker hayatını kaybetti Pakistan ordusuna ait helikopter düştü! 22 asker hayatını kaybetti
Maltepe’deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede Maltepe'deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede

09:46
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
09:42
Görüntü Türkiye’den Belediye işçisi “Define buldum“ diye sevindi ama...
Görüntü Türkiye'den! Belediye işçisi "Define buldum" diye sevindi ama...
09:24
Dünya Kupası yayınında ilginç anlar Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü
Dünya Kupası yayınında ilginç anlar! Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü
09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
08:52
Erdoğan’dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
08:12
Silivri Belediyesi’ne “yolsuzluk“ operasyonu Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 10:01:47. #7.13#
SON DAKİKA: Beyaz Et Sektörüne Soruşturma: 32 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.