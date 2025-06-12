Beyaz Saray: Los Angeles Göstericileri Şiddet Yanlısı

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Los Angeles'taki gösterilere katılanların çoğunun 'şiddet yanlısı' olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Los Angeles'taki olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu. Leavitt, Los Angeles'taki gösterilere katılanların çoğunun 'şiddet yanlısı' olduğunu savunarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'barışçıl gösteri hakkını' savunduğunu kaydetti.

Sözcü Leavitt, basın toplantısında, olaylarda gözaltına alınan kişilerle ilgili açıklamasında, "Bu saldırılar sadece kolluk kuvvetlerini değil, Amerikan kültürünü ve toplumunu da hedef almıştır. İsyancılar Amerikan bayraklarını yaktı ancak Başkan Trump, ABD'de çete yönetiminin hakim olmasına asla izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.