Beylikova Belediye Başkanı\'ndan Kurban Bayramı Reklamları Açıklaması

Kurban Bayramı'nda verdikleri reklamlarla ilgili çıkan tartışmalar hakkında açıklamada bulunan Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, "Reklamları belediye bütçesinden değil, kendi imkanlarımızla sağlıyoruz" dedi.

Başkan Karabacak, konuyla ilgili açıklamasında, "İlçemizin tanıtımı için Kurban Bayramı dolayısıyla vermiş olduğumuz reklamların bir kesimi rahatsız ettiğini sosyal medya tarafından öğrenmiş olduk. Beylikova Belediyesi, bizle ve bizden önceki yönetimle her daim diğer ilçelere örnek olmuş bir belediyedir. İlçemizin tanıtımı için özel günlerde bu tür reklamlara özen gösteriyoruz. Ancak reklamları kesinlikle belediye bütçesinden değil, kendi imkanlarımızla sağlıyoruz. Bu şekilde fedakar davranarak ilçemizin tanıtımına önem vermemiz bazı kişiler tarafından suç olarak veya ima edilerek gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

"İlçemizin tanıtımını yapmak için her daim bu tür çalışmalara yer vereceğiz"

Bu durumu komik olarak nitelendiren Başkan Karabacak, açıklamasının devamında şunları aktardı:

"Bizler kendimizi ilçemize adamış siyasetçiler olarak, ilçemizi kalkındırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız bilmelidir ki; bu tür ithamlar bizi yıldıramaz, çalışmalarımızın önüne geçemez. Bizler ilçemizin reklamını, tanıtımını yapmak için her daim bu tür çalışmalara yer vereceğiz. Rahatsız olmaları bizi memnun eder çünkü her zaman çalışan illaki bir yerleri rahatsız eder. Biz de görüyoruz ki, bir kesimi rahatsız etmişiz. Bu tür söylemleri bırakarak Beylikova'da yapılan işleri gözlemlemelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızın geçmiş Kurban Bayramı'nı tekrardan kutluyor, mutlu huzurlu günler diliyorum." - ESKİŞEHİR