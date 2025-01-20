ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, görevinin sona ermesine dakikalar kala aile üyeleri için önleyici af çıkararak, "Ailem, yalnızca bana zarar verme arzusuyla motive edilen amansız saldırılara ve tehditlere maruz kaldı, en kötü türden partizan siyasete. Ne yazık ki, bu saldırıların sona ereceğine inanmak için hiçbir nedenim yok" dedi. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › Biden, Ailesi İçin Önleyici Af Çıkardı - Son Dakika
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