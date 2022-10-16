ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın vazgeçtiği vergi indirimi planını "hata" olarak nitelendirirken, "Bunun hata olduğunu düşünen tek kişi ben değildim" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın vergi politikasına eleştiride bulundu. Truss'ın vazgeçtiği vergi indirimi planını "hata" olarak nitelendiren Biden, "Bunun hata olduğunu düşünen tek kişi ben değildim. Bu politikaya katılmıyorum fakat karar İngiltere'ye kalmış" dedi. Doların gücünden endişe duymadığını ve ABD ekonomisinin çok güçlü olduğundan bahseden Biden, "Dünyanın geri kalanı için endişeleniyorum. Buradaki sorun, diğer ülkelerdeki ekonomik büyüme ve sağlam politika eksikliği" ifadelerini kullandı.

Vergi artışına devam kararı vermişti

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'ı görevden almasının ardından yerine eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ı atamıştı. Truss düzenlenen basın toplantısında ekonomik büyüme konusundaki kararlılığını yineleyerek, "Düşük vergi, yüksek ücret, yüksek oranda büyümeli bir ekonomi sunmak istiyorum. Putin'in Ukrayna'daki saldırılarının devam etmesi nedeniyle küresel ekonomik koşulların kötüleşmesi de söz konusu" demişti. Truss, hükümetin eylül ayında açıkladığı 'mini bütçe' düzenlemelerinin bazı bölümlerinin piyasaların beklediğinden daha ileri ve hızlı gittiğinin açık olduğunu belirterek, "Bu nedenle şu anda misyonumuzu yerine getirme şeklimiz değişmeli. Piyasalara mali disiplinimizin güvencesini vermek için şimdi harekete geçmeliyiz. Önceki hükümet tarafından planlanan kurumlar vergisindeki (yüzde 19'dan yüzde 25'e olan) artışın kalmasına karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.

Hükümetin geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, önceki hükümetin 2023 için yüzde 19'dan yüzde 25'e çıkacağını açıkladığı kurumlar vergisi artışı iptal edildiği duyurulmuştu. - WASHINGTON