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Biden'dan hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay - Son Dakika

Biden'dan hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay

04.12.2021 11:19
Biden'dan hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay

ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin kapanmasının önlenmesini içeren geçici bütçe tasarısını imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin kapanmasının önlenmesini içeren geçici bütçe tasarısını imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, federal kurumların 18 Şubat'a kadar finanse edilmesini amaçlayan geçici bütçe tasarısına imza attı. Daha önce Temsilciler Meclisinin onayını alan ve dün Senato tarafından onaylanan geçici bütçe tasarısı, Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girdi ve hükümetin kapanmasının önüne geçildi.

Geçici bütçe, hükümete 18 Şubat'a kadar finansman sağlayacak.

Bütçenin geçememesi halinde federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor

Kanunlara göre Kongre'nin 1 Ekim'de başlayan ve 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamaması durumunda geçici bütçelerle mali yılı devam ettirmesi gerekiyor. Geçici bütçelerin de onaylanmaması halinde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor. Bu süreçte hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, "hayati" personel kategorisinde yer alan istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan sağlık personeli, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor, ancak kapanma dönemlerinde maaşlarını genellikle Kongre'den yeni bir bütçe geçene kadar alamıyorlar.

ABD'de hükümet 1976'dan bu yanan 21 kez kapandı

Ülke ekonomisine zarar veren kapanma durumu 1976'dan bu yana 21 kez yaşanırken, en son ve en uzun kapanma 2018-2019 yıllarında 34 günle eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde yaşandı. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Biden'dan hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biden'dan hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay - Son Dakika
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