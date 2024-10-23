Biden'dan Trump'a 'Hapse Atmalıyız' Çıkışı - Son Dakika
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Politika

Biden'dan Trump'a 'Hapse Atmalıyız' Çıkışı

Biden, New Hampshire'da Trump'ın demokrasiye tehdit olduğunu belirterek 'Onu hapse atmalıyız' dedi.

23.10.2024 10:59
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ABD Başkanı Joe Biden, New Hampshire'deki konuşmasında eski ABD başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın demokrasiye "tehdit" oluşturduğunu ifade ederek, "Onu hapse atmalıyız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, seçime sayılı günler kala New Hampshire'deki seçim ofisinde Demokratlarla bir araya geldi. Destekçilerine seslenen Biden, eski ABD başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a ilişkin eleştirilerini sürdürdü. Trump'ın demokrasiye "tehdit" oluşturduğunu ifade eden Biden, "Onu hapse atmalıyız" dedi. İfadelerinin ardından alkışlanan Biden, ifadelerini düzeltmeye çalışarak "Siyasi olarak dışarda tutmalıyız. Yapmamız gereken bu" dedi.

Trump'ı ABD Anayasası'nın güvencelerini hiçe saymak istediğini kaydeden Biden, "Trump'ın Demokrat aday Kamala Harris'i yenmesi halinde demokrasimiz tehlikede" dedi.

Trump, 2016 yılında yapılan Başkanlık seçim kampanyası kapsamında yaptığı mitinglerde rakibi Hillary Clinton'a atıfta bulunarak "hapse atın" ifadelerini kullanmıştı.

"Biden ve Kamala demokrasimiz için gerçek bir tehdit"

Trump'ın kampanya sözcüsü Karoline Leavitt de "Biden, gerçekleri söyledi. Biden ve Kamala Harris'in planı başından beri rakipleri Trump'ı adil bir şekilde yenemedikleri için siyasi olarak zulmetmekti. Biden ve Kamala demokrasimiz için gerçek bir tehdit. Kamala Harris'i Biden'ın bu utanç verici açıklamalarını kınamaya çağırıyoruz" dedi. - NEW HAMPSHIRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Biden'dan Trump'a 'Hapse Atmalıyız' Çıkışı - Son Dakika

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