Biden, doğum gününü kutladığı kişinin adını unuttu - Son Dakika
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Biden, doğum gününü kutladığı kişinin adını unuttu

18.01.2023 12:04

- Biden, doğum gününü kutladığı kişinin adını unuttu ABD Başkanı Joe Biden, doğum gününü kutladığı ünlü insan hakları savunucusu Martin Luther King'in gelini Arndrea Waters King'in adını unuttu.

- Biden, doğum gününü kutladığı kişinin adını unuttu

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, doğum gününü kutladığı ünlü insan hakları savunucusu Martin Luther King'in gelini Arndrea Waters King'in adını unuttu.

ABD Başkanı Joe Biden, Martin Luther King günü etkinliğine katıldı. Biden, anma etkinliğinde suikasta kurban giden insan hakları savunucusunun ailesiyle buluştu. Biden, Martin Luther King'in gelini Andrea Waters King'in doğum gününü kutlamak için mutlu yıllar şarkisini söylemeye başladı. Ancak Andrea'nın adını hatırlayamayan Biden, şarkıyı yarıda kesti.

Kaynak: İHA
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Martin Luther King, Joe Biden, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Biden, doğum gününü kutladığı kişinin adını unuttu - Son Dakika

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