Biden ile Zelenski arasında gergin anlar! Ukrayna liderinin istekleri Biden'ı deliye çevirdi

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasındaki bir telefon görüşmesinde tansiyonun yükseldiği iddia edildi. ABD basınında yer alan haberde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Biden ile Zelenski arasında bir rutin haline gelen görüşmelerden birinde ikilinin arasında gerilimin yükseldiği belirtildi. Görüşmeye aşina olduğu belirtilen dört kaynağa dayandırılan haberde, Biden ve Zelenski'nin geçtiğimiz haziran ayında yaptıkları bir telefon görüşmesinde Biden'ın öfkesini kaybettiği aktarıldı.

ZELENSKİ'NİN SÖZLERİ BİDEN'I ÇILDIRTTI

Haberde, görüşme sırasında Biden'ın Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık ek askeri yardım konusundaki açıklamalarını bitirir bitirmez Zelenski'nin Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu ve alamadığı tüm ek yardımları listelemeye başladığı ve bunun üzerine Biden'ın öfkelendiği belirtildi. Haberde ayrıca, ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinin Biden ve yönetiminin elinden gelenin en iyisini yapmasına rağmen Zelenski'nin kamuoyunda yalnızca yapılmayanlara odaklanmaya devam ettiğini hissettiği aktarıldı.

GERİLİMİN ARDINDAN ZELENSKİ VİDEO YAYINLADI

Yetkililer, Biden ve Zelenski'nin ilişkisinin haziran ayındaki telefon görüşmesinden bu yana düzeldiğini ve görüşmenin ardından Zelenski'nin ABD'yi cömert yardımlarından dolayı öven bir açıklama yaptığını söyledi. Zelenski'nin haziran ayındaki telefon görüşmesinin ardından gerilimi yatıştırmaya karar verdiği ifade edilerek, Biden'a teşekkür etmek amacıyla o gün kamuoyu ile bir video paylaştığı belirtildi. Zelenski videoda, "Bugün ABD Başkanı Biden ile önemli bir görüşme yaptım. Bu destek için minnettarım. Özellikle Donbas'taki savunmamız için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Biden ise, Zelenski'ye 1 milyar dolarlık yardım konusunda bilgi verdiğini ve ABD'nin "özgürlükleri için savaşan Ukrayna halkına olan bağlılığından vazgeçmeyeceğine" söz verdiğini söyledi.

Görüşmeye aşina başkan bir kaynak ise, Biden'ın meseleleri uygun askeri kanallarda ele alma konusunda Zelenski ile hararetli veya kızgın bir görüşme yapmadığını söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü ve Zelenski'nin sözcüsü ise iddialara ilişkin sorulara cevap vermedi.