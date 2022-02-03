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Biden ile Macron, Rusya-Ukrayna krizini görüştü - Son Dakika

Biden ile Macron, Rusya-Ukrayna krizini görüştü

03.02.2022 05:34
Biden ile Macron, Rusya-Ukrayna krizini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerini bir kez daha teyit ederken, Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak hızlı ve ciddi ekonomik...

ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerini bir kez daha teyit ederken, Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak hızlı ve ciddi ekonomik yaptırımların hazırlıklarını ele aldı.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime yönelik liderlerin diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki lider, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerini teyit etti" ifadeleri kullanıldı. Biden ve Macron'un, Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak hızlı ve ciddi ekonomik yaptırımların hazırlıklarını ve diplomasi konusunda devam eden koordinasyonlarını ele aldığı kaydedildi. İkilinin, bu konuya yönelik koordineli ve kapsamlı bir yaklaşımda bulunulması amacıyla yakın temas halinde kalması ve NATO ile Avrupa Birliğindeki (AB) ortakların da konuya dahil edilmesi konusunda mutabık kaldığı ifade edildi. - WASHINGTON

Biden ile Macron, Rusya-Ukrayna krizini görüştü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Biden ile Macron, Rusya-Ukrayna krizini görüştü - Son Dakika


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