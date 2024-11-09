Biden ve Trump Beyaz Saray'da Bir Araya Gelecek

Politika

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden ve seçilmiş Başkan Donald Trump'ın Biden'ın daveti üzerine Çarşamba günü Beyaz Saray'da bir araya geleceğini bildirdi.

ABD'nin seçilmiiş Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'a gidiyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Trump ile Çarşamba günü Beyaz Saray'da bir araya geleceğini söyledi. Jean-Pierre, "Başkan Biden'ın daveti üzerine Oval Ofis'te bir araya gelecekler" dedi.

Trump, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i mağlup ettikten sonra 20 Ocak'ta göreve başlayacak.

Trump'dan "Nevada" zaferi

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), Trump'ı yerel saatle 21.15'te Nevada eyaletinde kazanan olarak ilan etti. Bu sonuçla Trump, Başkan George W. Bush'un 2004 yılında kazanmasından bu yana ilk kez eyaleti ve 6 delegeyi Cumhuriyetçilere geri kazandırdı. Nevada galibiyetinin ardından Trump'ın delege sayısı 301'e yükselirken, rakibi Kamala Harris 226 delegede kaldı. - WASHINGTON