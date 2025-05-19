Bilal Saygılı: CHP Ahlaklı Siyaseti Zehirliyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'de gerçekleşecek CHP mitingi öncesi, "Ahlaklı siyaset alanını zehirleyen CHP, bu zehri şehirlerin meydanlarına taşımaya devam ediyor" ifadelerine yer veren bir açıklama yaptı.

CHP'nin bugün Gündoğdu Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı sert sözlerle yüklendi. CHP'nin ahlaklı siyaset alanını zehirlediğini ifade eden Başkan Saygılı, "Ahlaklı siyaset alanını zehirleyen CHP, bu zehri şehirlerin meydanlarına taşımaya devam ediyor" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'ye yüklenen Bilal Saygılı'nın açıklamaları şu şekilde: "CHP yine perdeleme siyaseti yapıyor. İzmir'de düzenleyecekleri sözde mitingin adı: 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor.' Gelin algının perdesini aralayıp hakikatin suretine bakalım. Mitingin o haldeki özde adı: 'CHP Yargı Süreçlerini Hiçe Sayıyor.' Ahlaklı siyaset alanını zehirleyen CHP, bu zehri şehirlerin meydanlarına taşımaya devam ediyor. Kalbi İzmir için atan bir İl Başkanı olarak, İzmirli hemşehrilerimi 19 Mayıs'ın anlam ve ruhu kullanılarak yapılan istismarlara ve bu siyasi zehirlenmeye karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum." - İZMİR