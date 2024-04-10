Bilecik Belediye Başkanı Mezarlık Ziyaretine Çiçek Hediye Etti

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara çiçek hediye etti.
Bilecik Belediyesi tarafından mezarlıkların girişinde hazırlanan çiçekleri dağıtan Başkan Subaşı, vatandaşlarla sohbet etti. Talep ve görüşleri de dinleyen Melek Mızrak Subaşı, vatandaşların bayramını kutladı, hatıra fotoğrafları çektirdi. - BİLECİK
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Kütahya'da Vali Musa Işın ve protokol üyeleri, Ulu Camii'de düzenlenen bayramlaşma programına katılarak halkın bayramını kutladı. Bayramlaşma sonrası protokol üyeleri, vatandaşlarla kahvaltı yaparak sohbet etti.
Türk güvenlik güçleri, terörle mücadeleyi yurtiçi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Uluslararası çapta aranan PKK'lı terörist Mehmet Kopal, Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Teröristin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı birlikte çalıştı.
Yeniden seçilen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bayrama bir gün kala mazbatasını aldı. Sengel, vatandaşlarla birlikte kazanıp bölüşmeye devam edeceklerini belirtti.
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçedeki kurum amirleri ve vatandaşlar ile bayramlaştı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile 5. kez yüz yüze görüştü. Petro ve beraberindeki heyet, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, Maduro tarafından törenle karşılandı. Diplomatik ilişkilerin düzelmesinin ardından 5. kez bir araya gelen Petro ile Maduro'nun iki ülke ilişkilerini ele aldığı bildirildi.
AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Kasapoğlu mesajında, Ramazan ayının hüznünü geride bırakarak bayrama ulaşmanın sevincini paylaştıklarını belirtti ve bu mübarek ay boyunca yapılan ibadet ve duaların kabul olmasını niyaz etti. Ayrıca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri süresince milletle bir ve beraber olma bahtiyarlığını yaşadıklarını ve bu beraberliğin Ramazan'ın sevinci ve kardeşlik iklimiyle bereketlendiğini ifade etti. Kasapoğlu, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın tüm insanlığın hayrına ve esenliğine vesile olmasını diledi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı nedeniyle memleketi Yalova'da Elmalık Köyü Camii'nde bayram namazını kıldı. İnce, cami avlusunda köylülerle bayramlaştıktan sonra mezarlık ziyareti yaparak ailesinin bayramını kutladı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı tatilinde Edirne'deki sınır kapılarından yurt dışına çıkışların 3 kat arttığını belirtti. Sezer, bayram boyunca kentteki tedbirlerin devam ettiğini ve güvenlik birimleri ile sağlık personelinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Sınır şehri olmaları nedeniyle yurt dışına çıkışlarda yoğunluk yaşandığını söyleyen Sezer, tatilin başlangıcından itibaren sınır kapılarında yolcu ve araç çıkışlarında büyük bir artış olduğunu belirtti. Ayrıca, bayram tedbirleri kapsamında 1780 personel ve 240 araçlık bir ekip görevlendirildiğini ve trafik kazalarında geçen yıla göre yüzde 50 oranında azalma olduğunu da vurguladı.
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