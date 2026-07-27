Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Yeni Parti’ye geçiyor

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Yeni Parti'ye geçeceğini duyurdu.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek, Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye geçeceğini duyurdu. Subaşı'nın çarşamba günü saat 18.00'de Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapacağı basın açıklaması ile Yeni Parti'ye geçeceği öğrenildi. Başkan Subaşı'nın yanı sıra Belediye Meclisinde bulunan 16 CHP'li meclis üyesinin de Yeni Parti'ye geçeceği öğrenildi.