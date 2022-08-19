Bilecik Belediyesi sosyal denge tazminatlarını yüzde 100'e çıkarttı - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi sosyal denge tazminatlarını yüzde 100'e çıkarttı

19.08.2022 10:36
Bilecik Belediyesi sosyal denge tazminatlarını yüzde 100'e çıkarttı

Bilecik Belediyesi tarafından mevcut sözleşmeye ek olarak yapılan düzenleme ile 657'ye tabi olan devlet memurları ve sözleşmeli personellerin sosyal denge tazminatları yüzde 100'e çıkarıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından mevcut sözleşmeye ek olarak yapılan düzenleme ile 657'ye tabi olan devlet memurları ve sözleşmeli personellerin sosyal denge tazminatları yüzde 100'e çıkarıldı.

Gerçekleştirilen düzenleme hakkında bilgi veren Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, çalışmanın tüm çalışanlara güzellikler getirmesi temennisini iletti. Yapılan düzenleme ile tüm çalışanlar arasındaki sosyal denge tazminatında eşitliğin sağlandığını ifade eden Subaşı sözlerine şöyle devam etti;

"Belediyemiz bünyesinde çalışan ve 657 sayılı kanuna tabi olan devlet memurlarına ve sözleşme personellere yönelik yaptığımız çalışma ile sosyal denge tazminatlarını yüzde 100 oranında sabit kıldık. Artan hayat pahalılığına önlem olarak gerçekleştirdiğimiz çalışma ile artık Başkan yardımcılarımızdan memurlarımıza kadar tüm kadrolardaki çalışanlarımızın sosyal denge tazminatı eşit hale gelmiş oldu. Geçtiğimiz ay belediye bünyesinde çalışarak emek veren işçi arkadaşlarımızın mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapmıştık. Şimdi ise Belediye Kanunu ve 657'ye tabi olan çalışma arkadaşlarımız ile 5393'e tabi sözleşmeli memur sosyal denge tazminatlarını yüzde 66'dan yüzde 100'e çıkarmış olduk. Başkan Yardımcılarımızdan çalışan memurlarımıza kadar tüm kademelerdeki arkadaşlarımız bu rakam doğrultusunda sosyal denge tazminatı hakkına sahip olmuş oldu. Yapmış olduğumuz bu düzenlemenin tüm çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Bilecik, Subaşı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bilecik Belediyesi sosyal denge tazminatlarını yüzde 100'e çıkarttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi sosyal denge tazminatlarını yüzde 100'e çıkarttı - Son Dakika
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