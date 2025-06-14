Bilecik\'te AK Parti Üyelik Standına Yoğun İlgi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, parti üyelik standına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından Bankalar mevkiinde kurulan parti üyelik standına vatandaşların yoğun ilgi gösterdi. Standı ziyaret ederek parti üye olanlarla sohbet eden İl Başkanı Yıldırım, yaptığı açıklamada, "AK Parti olarak milletimizin teveccühüyle büyümeye devam ediyoruz. Üyelik standımıza her zamanki gibi yoğun bir ilgi var" dedi.

Yıldırım, büyük ve güçlü AK Parti ailesinin bir parçası olmak isteyen tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, "Birlikte daha güçlüyüz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK