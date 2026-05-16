Bilecik'te 350 kişi ODTÜ'deki bayrak saldırısını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te 350 kişi ODTÜ'deki bayrak saldırısını protesto etti

Bilecik\'te 350 kişi ODTÜ\'deki bayrak saldırısını protesto etti
16.05.2026 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki amacıyla Bilecik'te 350 kişinin katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki amacıyla Bilecik'te 350 kişinin katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanlığı Üniversite ve Ortaöğretim Birimi öncülüğünde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kampüsünde düzenlenen etkinlikte "ODTÜ'de yaşanan bayrağa saldırıya karşı tek yürek, tek ses" sloganı atıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan olaylara tepki amacıyla gerçekleştirilen programda, katılımcılar Türk bayrağına yönelik her türlü saldırıyı kabul edilemez bulduklarını ifade etti. Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanı Bahadır Emirler açıklamasında, "Aziz Türk milletinin bağımsızlığının, şehitlerimizin emaneti ve devletimizin namusu olan şanlı bayrağımıza uzanan her türlü hadsizliğin karşısında olduğumuzu bir kez daha en güçlü şekilde ilan ettik. Türk gençliği bayrağına, vatanına, devletine ve milli değerlerine sahip çıkmayı yalnızca bir görev değil, bir namus meselesi olarak görmektedir. Şanlı al bayrağımızın gölgesinde, Türk milletinin birliği ve dirliği için tek yürek, tek ses olmaya devam edeceğiz. Kuruluş ve kurtuluşun beşiğinden; o mukaddes namusa uzanan kirli ellere Türk evladının uyarısıdır. Şanlı al bayrağımızın gölgesinde Türk milletinin birliği ve dirliği için tek yürek, tek ses olmaya devam edeceğiz. Ne Mutlu Türk'üm diyene" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bilecik'te 350 kişi ODTÜ'deki bayrak saldırısını protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Emine Erdoğan, Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti Emine Erdoğan, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek 31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
Beşiktaş’ta ayrılık maç sonunda açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık maç sonunda açıklandı
Leroy Sane dediğini yaptı İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı

20:53
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid’de
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de
20:36
İnci Türkay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster’ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 21:12:17. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te 350 kişi ODTÜ'deki bayrak saldırısını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.