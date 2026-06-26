Şehit İlhan Ongan anısına Bilecik'te futbol turnuvası - Son Dakika
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Şehit İlhan Ongan anısına Bilecik'te futbol turnuvası

Şehit İlhan Ongan anısına Bilecik\'te futbol turnuvası
26.06.2026 10:03
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Bilecik Ülkü Ocakları, şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan adına düzenlenen futbol turnuvasının finalini gerçekleştirdi. Şehit babası Ali Ongan'ın katıldığı programda şampiyon takıma imzalı forma hediye edildi.

Bilecik Ülkü Ocakları tarafından şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan adına futbol turnuvası düzenlendi.

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın hatırasını yaşatmak amacıyla Bilecik Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen futbol turnuvasının final programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Büyük bir anlam ve coşku içerisinde tamamlanan final müsabakasına şehit İlhan Ongan'ın babası Ali Ongan da katıldı. Turnuva boyunca sporun birleştirici gücüyle şehidin aziz hatırası yaşatılırken, katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı. Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törende turnuvanın şampiyonu olan Fikret Derim FK takımına, 2026-2027 sezonu Milli Takım forması şehit babası Ali Ongan'ın imzasıyla hediye edildi. Turnuvada dereceye giren takımlara ise üzerinde Şehit İlhan Ongan'ın silüetinin yer aldığı özel madalyalar takdim edildi.

Bilecik Ülkü Ocakları İl Başkanı Bahadır Emirler, "Aziz şehidimiz Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz futbol turnuvamızı büyük bir gurur ve manevi sorumluluk içerisinde tamamladık. Final programımıza katılarak bizleri onurlandıran şehidimizin kıymetli babası Ali Ongan'a teşekkür ediyorum. Şehitlerimiz bu milletin en büyük emanetidir. Onların aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Turnuvamıza katılım sağlayan tüm takımlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şehit İlhan Ongan anısına Bilecik'te futbol turnuvası - Son Dakika

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