Bilim Pursaklar'ın öğrencilerinden Başkan Çetin'e teşekkür notu - Son Dakika

Bilim Pursaklar'da farklı 6 atölyede bilimle tanışan 6-14 yaşları arasındaki çocuklar, sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkür ettiler.

Bilim Pursaklar Atölyeleri çatısı altında Astronomi&Havacılık ve Uzay Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Girişim Atölyesi, Matematik Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Teknoloji Atölyesi'nde binlerce öğrenci yoğun bir tempoyla yeni fikirlere ve yeni keşiflere yolculuk yaparken, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i de unutmadı. Atölye çalışmalarında eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşayan minikler. duvarlara yapıştırdıkları not kağıtları ile Başkan Ertuğrul Çetin'e sunmuş olduğu hizmetten dolayı teşekkür ettiler.

"Tüm çabamız üretken bir nesil için"

Çocuklar için hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade eden Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, "Yaşam Merkezi'mizde hizmete açtığımız Bilim Pursaklar atölyelerimizde binlerce öğrencimize eğitim veriyoruz. Çocuklarımızda bilimsel merakı ve farkındalığı artırarak devam ediyoruz. Tüm çabamız üretken bir nesil için. Tatlı notlarınız için teşekkür ederim çocuklar" dedi. - ANKARA