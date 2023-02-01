bin 500 liralık kazak giydiği için eleştirilen Erkan Baş sessizliğini bozdu - Son Dakika
Üye Girişi

bin 500 liralık kazak giydiği için eleştirilen Erkan Baş sessizliğini bozdu

01.02.2023 12:06

Katıldığı bir televizyon programında giydiği kazağın fiyatının bin 500 TL olduğu gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş konu hakkında konuştu. Baş, "Uzun zaman önce aldığım bir kazak. Fiyatı 7-8 kat artmış. Ama yurttaşın siyasetçiyi sorgulaması önemli bir kazanım. Şükürler olsun ki bizim tartışılacak tek şeyimiz kazağımız" ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş giydiği kazak nedeniyle günlerdir sosyal medyanın gündeminde. Baş'ın giydiği ve bin 500 TL olduğu iddia edilen kazak tartışmaları da beraberinde getirdi. İktidara yakın isimler de, TİP liderini 'kazak' üzerinden hedef aldı.

ERKAN BAŞ ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Erkan Baş tartışmalara Halk TV'de yayınlanan Kayda Geçsin programında yanıt verdi. "Kazağa bin 500 lira vermedim" diyen Baş, "Uzun zaman önce almıştım. 'O kazak AK Parti iktidar olunca kaç liraydı, şimdi kaç lira' diye sorgulanmasını isterdim. 7-8 kat artmış" ifadelerini kullandı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ TARTIŞILACAK TEK ŞEYİMİZ KAZAĞIMIZ"

TİP lideri şöyle devam etti; "Ama yurttaşın siyasetçiyi sorgulaması önemli bir kazanım. Şükürler olsun ki bizim tartışılacak tek şeyimiz kazağımız."

YORUMLAR
500
Bakan Kurum: 'Türkiye Mekansal Strateji Planımızın tanıtımını mart ayında gerçekleştireceğiz' Bakan Kurum: 'Türkiye Mekansal Strateji Planımızın tanıtımını mart ayında gerçekleştireceğiz' BİLSEM'in üstün yetenekli öğrencileri bu kampta uzay yolculuğunu deneyimliyor BİLSEM'in üstün yetenekli öğrencileri bu kampta uzay yolculuğunu deneyimliyor

İşçi Partisi, Erkan Baş, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika bin 500 liralık kazak giydiği için eleştirilen Erkan Baş sessizliğini bozdu - Son Dakika


Son Dakika
12:01 bin 500 liralık kazak giydiği için eleştirilen Erkan Baş sessizliğini bozdu
11:56 Rahim ve göğüs kanseriyle savaşan Nagihan Karadere "Survivor hayatımı altüst etti" diyerek gözyaşlarına boğuldu
11:52 Erkan Baş'tan bin 500 TL olduğu iddia edilen kazağına yönelik eleştirilere yanıt
11:38 Grup toplantısında korku dolu anlar! Akşener, konuşmasını kesip endişeyle olan biteni takip etti
10:55 Balıkçıların korkulu rüyası! Atlantik Okyanusu'ndan geldi, Karadeniz'de ilk kez üremeye başladı
11:36 Kamudaki 700 bin işçinin zam talebi Bakanlık yolunda
11:31 İstanbul'da iki ülkenin ardından güvenlik gerekçesiyle Almanya Başkonsolosluğu da kapatıldı
11:26 2 kanser türüyle mücadele eden Nagihan Karadere, gözyaşlarına hakim olamadı: Survivor hayatımı altüst etti
11:25 Akşener iktidara EYT çağrısında bulundu: Staj ve çıraklık mağduru insanların haklarını niye vermiyorsunuz?
11:18 Son dakika! Akşener, Sinan Ateş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu alçakları bulmak senin vazifendir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2023 12:21:43. #1.13#
SON DAKİKA: bin 500 liralık kazak giydiği için eleştirilen Erkan Baş sessizliğini bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement