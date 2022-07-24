Binali Yıldırım'dan "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsü - Son Dakika
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Binali Yıldırım'dan "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsü

24.07.2022 17:28
Binali Yıldırım'dan "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsü

Samsun'da gençlerin türkü isteğini karşılıksız bırakmayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Samsun yöresine ait "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü söyledi.

Samsun'da gençlerin türkü isteğini karşılıksız bırakmayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Samsun yöresine ait " Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü söyledi.

Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi bahçesinde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorduğu soruları yanıtlayan Binali Yıldırım, bir gencin "Türkü söyler misiniz" sorusunu yanıtsız bırakmadı. Akabinde eline mikrofonu alan Binali Yıldırım, "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü seslendirdi. Beraberinde gençlerden birinin "Gesi Bağları" türküsüne de eşlik eden Yıldırım, gençlerle eğlenceli vakit geçirdi.

Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Çarşamba, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Binali Yıldırım'dan 'Çarşamba'yı Sel Aldı' türküsü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binali Yıldırım'dan "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsü - Son Dakika
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